Посадили рядом с огурцами — и ни одного вредителя за всё лето: работает безотказно

Огородники со стажем давно знают: базилик — это не просто ароматная приправа для пасты. Он способен творить настоящие чудеса на грядке, особенно если растёт по соседству с помидорами и огурцами. Хотите больше плодов, меньше вредителей и крепкие кусты? Всё, что вам нужно — правильно посадить базилик.
Соседство с базиликом полезно не только для аромата в салате. Он действует как природный защитник и улучшает условия на грядке:
Отпугивает вредителей своим пряным ароматом — особенно тлю, комаров и мелких мух;
Создаёт благоприятный микроклимат вокруг растений, удерживая влагу и защищая от перегрева;
Не конкурирует за питание — базилик не истощает почву, в отличие от других пряных трав;
Улучшает вкус и аромат помидоров, усиливая их сладость.
Базилик любит:
Солнце и тепло — никаких заморозков;
Лёгкую, плодородную почву — без застоя воды;
Свежую грядку — не сажайте на одном месте чаще одного раза в 4-5 лет.
Перед посадкой удобрите почву перегноем или торфом — около 2 кг на квадратный метр.
Лучше всего высаживать базилик в открытый грунт в июне, когда угроза ночных похолоданий окончательно миновала. Молодые растения плохо переносят резкие перепады температуры, поэтому не спешите.
Чтобы базилик хорошо развивался и не мешал овощам, соблюдайте такие интервалы:
30 см — между рядами;
15-20 см — между растениями в ряду.
Сажайте в пасмурный день или ближе к вечеру. После пересадки обязательно обильно полейте — это поможет растениям легче прижиться и быстрее тронуться в рост.
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