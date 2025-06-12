Посадили рядом с огурцами — и ни одного вредителя за всё лето: работает безотказно

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1:57
Садоводство

Огородники со стажем давно знают: базилик — это не просто ароматная приправа для пасты. Он способен творить настоящие чудеса на грядке, особенно если растёт по соседству с помидорами и огурцами. Хотите больше плодов, меньше вредителей и крепкие кусты? Всё, что вам нужно — правильно посадить базилик.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Почему базилик — идеальный сосед

Соседство с базиликом полезно не только для аромата в салате. Он действует как природный защитник и улучшает условия на грядке:

  • Отпугивает вредителей своим пряным ароматом — особенно тлю, комаров и мелких мух;

  • Создаёт благоприятный микроклимат вокруг растений, удерживая влагу и защищая от перегрева;

  • Не конкурирует за питание — базилик не истощает почву, в отличие от других пряных трав;

  • Улучшает вкус и аромат помидоров, усиливая их сладость.

Как выбрать место и подготовить почву

Базилик любит:

  • Солнце и тепло — никаких заморозков;

  • Лёгкую, плодородную почву — без застоя воды;

  • Свежую грядку — не сажайте на одном месте чаще одного раза в 4-5 лет.

Перед посадкой удобрите почву перегноем или торфом — около 2 кг на квадратный метр.

Когда сажать

Лучше всего высаживать базилик в открытый грунт в июне, когда угроза ночных похолоданий окончательно миновала. Молодые растения плохо переносят резкие перепады температуры, поэтому не спешите.

Расстояние при посадке

Чтобы базилик хорошо развивался и не мешал овощам, соблюдайте такие интервалы:

  • 30 см — между рядами;

  • 15-20 см — между растениями в ряду.

Сажайте в пасмурный день или ближе к вечеру. После пересадки обязательно обильно полейте — это поможет растениям легче прижиться и быстрее тронуться в рост.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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