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Это удобрение работает медленно, но точно: гортензии покрываются цветами, как в Голливуде

2:40
Садоводство

Гортензия — один из самых эффектных цветущих кустарников. Она прекрасно смотрится в саду, у входа в дом, на террасе или даже на балконе. Но чтобы вырастить её в контейнере, нужно знать несколько хитростей. Один неправильный шаг — и цветения не будет. Делимся правилами, которые помогут вырастить здоровое, мощное и цветущее растение.

Гортензия
Фото: commons.wikimedia.org by DonBanana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гортензия

Можно ли сажать гортензию в горшок

Да! Это не только возможно, но и удобно. Особенно если вы хотите контролировать цвет цветков — в контейнере это сделать проще, ведь добавки в почву можно регулировать точечно. Кроме того, горшок легко переставлять, подбирая лучшее освещение в зависимости от времени года.

Какую гортензию выбрать для горшка

Подойдут не все сорта. Лучше остановиться на компактных вариантах, которые вырастают не выше 90-120 см. Хорошо чувствуют себя в горшке:

  • гортензия метельчатая (paniculata),

  • гортензия крупнолистная (macrophylla),

  • гортензия древовидная (arborescens).

Именно эти разновидности дают яркое, продолжительное цветение даже в ограниченном пространстве.

Правила посадки в контейнер

Подберите правильный размер горшка

Контейнер должен быть на 7-10 см шире корневого кома. Так корни смогут развиваться свободно, и растению не будет тесно.

Обязателен дренаж

Почва должна быть рыхлой, с хорошим дренажом. Без него вода застаивается, корни начинают гнить, и куст погибает.

Используйте удобрение с пролонгированным действием

При посадке добавьте в почву удобрение с медленным высвобождением. Это обеспечит стабильное питание на весь сезон. Главное — не переборщить. Слишком много удобрений принесёт вред, а не пользу.

Уход: что важно помнить

Полив

Гортензии в контейнере сохнут быстрее, чем в открытом грунте. Летом проверяйте влажность каждый день. Если почва сухая — обязательно полейте. В жару может потребоваться полив дважды в день.

Освещение

Гортензии любят баланс: солнце утром, тень днём. Именно поэтому горшок — отличное решение. Вы можете поставить растение на солнце весной, а в жаркие летние дни — переставить в полутень.

  • Гортензия макрофила любит утреннее солнце и послеобеденную тень.

  • Гортензия метельчатая хорошо переносит больше света и даже полное солнце.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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