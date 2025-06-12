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Муравьи атакуют теплицу? Один трюк — и они бегут, как от огня

2:45
Садоводство

Муравьи — не такие уж и безобидные соседи. Эти трудяги не только окисляют почву и грызут молодые стебли, но и «дружат» с тлёй, распространяя её по растениям. А это прямая угроза урожаю. Если вы заметили муравейники в теплице с огурцами — пора действовать. Причём сразу.

Теплица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Теплица

Механические методы: просто и эффективно

Если муравьёв немного, можно:

  • Выкопать гнездо лопатой и отнести подальше от участка.

  • Накрыть большой муравейник тёмным материалом — без света и тепла насекомые уйдут сами за пару дней.

  • Регулярно рыхлить почву — муравьям не нравится беспокойство, и они покидают рыхлые участки.

  • Залить муравейник кипятком или керосином (внимательно и осторожно), затем разрушить и при необходимости повторить процедуру.

Чтобы защитить огурцы, полезно пролить землю вокруг кустов отваром из листьев томатов, а также посыпать золу, пшено или соду — это создаёт для муравьёв дискомфортную среду.

Народные средства: муравьям — нет, вреда растениям — тоже нет

Сильные запахи — в помощь

Муравьи не переносят:

  • лук,

  • петрушку,

  • горчицу,

  • мяту,

  • бузину,

  • чеснок,

  • лавровый лист,

  • корицу.

Посадите эти культуры рядом с огурцами или разложите ароматные части растений в теплице. Можно обмотать бочку с огурцами чесноком или палочками корицы — запах отпугнёт вредителей.

Растительное масло

Влейте немного обычного масла шприцем прямо в муравейник. Через 2–3 дня колония покинет место.

Приманки: муравьи унесут их — и уйдут навсегда

Эффективны смеси из:

  • мёда и борной кислоты;

  • сахара с дрожжами и бурой;

  • яичного желтка с фаршем и вареньем.

Разложите приманку на муравьиных тропах и местах скопления. Но: если на участке есть дети или животные, используйте эти методы с осторожностью.

Растительные настои: защита и подкормка одновременно

Огурцы можно обработать настоями:

  • чесночным;

  • картофельным;

  • табачным.

Опрыскайте кусты, а остаток жидкости залейте в муравьиные ходы. Рядом с гнездом разложите сушёные или свежие томатные листья, семена горчицы или полынь — они создают агрессивную среду для муравьёв.

Ревень — неожиданное оружие

Измельчите свежие стебли ревеня до появления сока. Разложите получившуюся массу там, где ползают муравьи. Через несколько дней их не будет. Аналогичный эффект даёт полынь, разложенная по бороздкам.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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