Муравьи атакуют теплицу? Один трюк — и они бегут, как от огня

Муравьи — не такие уж и безобидные соседи. Эти трудяги не только окисляют почву и грызут молодые стебли, но и «дружат» с тлёй, распространяя её по растениям. А это прямая угроза урожаю. Если вы заметили муравейники в теплице с огурцами — пора действовать. Причём сразу.
Если муравьёв немного, можно:
Выкопать гнездо лопатой и отнести подальше от участка.
Накрыть большой муравейник тёмным материалом — без света и тепла насекомые уйдут сами за пару дней.
Регулярно рыхлить почву — муравьям не нравится беспокойство, и они покидают рыхлые участки.
Залить муравейник кипятком или керосином (внимательно и осторожно), затем разрушить и при необходимости повторить процедуру.
Чтобы защитить огурцы, полезно пролить землю вокруг кустов отваром из листьев томатов, а также посыпать золу, пшено или соду — это создаёт для муравьёв дискомфортную среду.
Муравьи не переносят:
лук,
петрушку,
горчицу,
мяту,
бузину,
чеснок,
лавровый лист,
корицу.
Посадите эти культуры рядом с огурцами или разложите ароматные части растений в теплице. Можно обмотать бочку с огурцами чесноком или палочками корицы — запах отпугнёт вредителей.
Влейте немного обычного масла шприцем прямо в муравейник. Через 2–3 дня колония покинет место.
Эффективны смеси из:
мёда и борной кислоты;
сахара с дрожжами и бурой;
яичного желтка с фаршем и вареньем.
Разложите приманку на муравьиных тропах и местах скопления. Но: если на участке есть дети или животные, используйте эти методы с осторожностью.
Огурцы можно обработать настоями:
чесночным;
картофельным;
табачным.
Опрыскайте кусты, а остаток жидкости залейте в муравьиные ходы. Рядом с гнездом разложите сушёные или свежие томатные листья, семена горчицы или полынь — они создают агрессивную среду для муравьёв.
Измельчите свежие стебли ревеня до появления сока. Разложите получившуюся массу там, где ползают муравьи. Через несколько дней их не будет. Аналогичный эффект даёт полынь, разложенная по бороздкам.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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