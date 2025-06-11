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Июнь решает судьбу цветника и грядок: один пропущенный день — и сезон под угрозой

3:05
Садоводство

Июнь — месяц, когда весенние краски уступают место летним фаворитам. Некоторые цветы уже отцвели, а на смену им готовы выйти новые герои клумб. Это идеальное время, чтобы привести в порядок растения, рассадить луковицы, взять черенки и не забыть о тех, кто уже приносит урожай.

Розы
Фото: Designed by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розы

Цветы: удаляем лишнее, стимулируем новое

Подрезка отцветших бутонов

Чтобы продлить жизнь цветущим растениям — розам, герани, кнаутии, сладкому горошку — стоит удалить увядшие бутоны. Делать это нужно острыми секаторами, срезая под углом 45 градусов под ближайшим здоровым листом или почкой. Регулярный уход не только улучшит внешний вид, но и даст растениям силы на новый цикл цветения.

Обновление весенних луковичных

Когда листья гиацинтов и подснежников начинают желтеть, самое время делить луковицы. Аккуратно выкопайте куст, отделите детки и рассадите по новым местам — так растения получат больше пространства и зацветут ещё пышнее в следующем сезоне.

Многолетники

Крепкие сорта герани и алхемиллы можно срезать почти под корень — они быстро отрастут и даже могут зацвести повторно. Перед посадкой новых многолетников убедитесь, что почва влажная и рыхлая, а затем наблюдайте за саженцами — особенно в жаркие дни.

Черенки: время размножать любимые кусты

Сейчас идеальный период для заготовки полузрелых черенков. Подходят растения с мягкими, но уже прочными побегами — лаванда, самшит, пассифлора, вереск. Нарежьте черенки длиной около 10 см чуть ниже узла, удалите нижние листья и воткните в контейнер с компостом. Чтобы создать эффект "мини-теплицы", накройте полиэтиленом и поставьте в тёплое светлое место.

Овощи: сажаем и не забываем поливать

Салаты, фасоль, кабачки

Высевайте салаты с интервалами, чтобы урожай был на протяжении всего сезона. Фасоль любит влажную почву — можно замульчировать грядки газетами под слоем земли. Кабачки и тыквы — идеальны для посева в июне: они дадут урожай к октябрю.

Картофель

Если хотите посадить поздний картофель, проращивать его уже не нужно — просто сажайте в рыхлую почву. Следите за влажностью и прячьте молодые ростки от палящего солнца, поливая утром и вечером.

Урожай: собираем ягоды и боремся с плесенью

Земляника

В июне начинается сбор земляники. Подложите под кусты солому или сено, чтобы ягоды не соприкасались с влажной землёй. Удаляйте плоды с признаками серой плесени сразу — их нельзя класть в компост, иначе болезнь распространится.

Усики

Не забывайте и про молодые побеги земляники. Если приколоть их к земле, они укоренятся и осенью их можно будет пересадить на новое место.

Уточнения

Ию́нь (лат. Junius - "месяц Юноны") — шестой месяц года в юлианском и григорианском календарях, четвёртый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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