Простая добавка из кухни заменяет дорогие удобрения — томаты растут в 2 раза быстрее

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждое утро вы разбиваете яйцо на омлет — и машинально отправляете скорлупу в мусорное ведро. А зря! Эти хрупкие остатки — настоящий клад для томатов. Они насыщают почву кальцием, защищают от вредителей и предотвращают болезни. И всё это без капли химии.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Чем полезна яичная скорлупа для помидоров

Чтобы получить здоровые и крепкие томаты, растениям необходим полный комплекс питательных веществ: азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо и другие микроэлементы. Многие из них содержатся в обычной яичной скорлупе, особенно кальций.

Вот что даёт скорлупа при правильном использовании:

Предотвращает вершинную гниль — распространённую болезнь, при которой помидоры начинают гнить с нижней части из-за нехватки кальция.

Улучшается структура почвы — скорлупа действует как природный разрыхлитель, помогая воздуху и влаге свободно проникать к корням.

Снижает кислотность — если у вас кислая почва, измельчённая скорлупа может помочь сбалансировать pH.

Отпугивает улиток и слизней — острые края оболочки не дают им пробраться к стеблю.

Служит органическим удобрением — питательные вещества поступают к корням медленно и постепенно.

Как подготовить скорлупу

Чтобы скорлупа приносила максимум пользы, её нужно правильно обработать. Вот пошаговая инструкция:

Промойте и высушите яичную скорлупу. Это избавит от запаха и предотвратит появление плесени.

Измельчите скорлупу в мелкий порошок — чем мельче, тем лучше. Используйте кофемолку, кухонный комбайн или обычный блендер.

Добавьте в почву:

При посадке рассады — насыпьте в каждую лунку.

Для уже растущих томатов — рассыпьте вокруг стебля и немного вотрите в землю.

Полейте растения после внесения скорлупы, чтобы она быстрее начала отдавать полезные вещества.

Когда и сколько использовать

Порошок из яичной скорлупы можно вносить в течение всего сезона: весной при посадке и летом — под взрослые кусты. На один куст достаточно одной-двух столовых ложек.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

