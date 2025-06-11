Простая добавка из кухни заменяет дорогие удобрения — томаты растут в 2 раза быстрее

Каждое утро вы разбиваете яйцо на омлет — и машинально отправляете скорлупу в мусорное ведро. А зря! Эти хрупкие остатки — настоящий клад для томатов. Они насыщают почву кальцием, защищают от вредителей и предотвращают болезни. И всё это без капли химии.
Чтобы получить здоровые и крепкие томаты, растениям необходим полный комплекс питательных веществ: азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо и другие микроэлементы. Многие из них содержатся в обычной яичной скорлупе, особенно кальций.
Вот что даёт скорлупа при правильном использовании:
Предотвращает вершинную гниль — распространённую болезнь, при которой помидоры начинают гнить с нижней части из-за нехватки кальция.
Улучшается структура почвы — скорлупа действует как природный разрыхлитель, помогая воздуху и влаге свободно проникать к корням.
Снижает кислотность — если у вас кислая почва, измельчённая скорлупа может помочь сбалансировать pH.
Отпугивает улиток и слизней — острые края оболочки не дают им пробраться к стеблю.
Служит органическим удобрением — питательные вещества поступают к корням медленно и постепенно.
Чтобы скорлупа приносила максимум пользы, её нужно правильно обработать. Вот пошаговая инструкция:
Промойте и высушите яичную скорлупу. Это избавит от запаха и предотвратит появление плесени.
Измельчите скорлупу в мелкий порошок — чем мельче, тем лучше. Используйте кофемолку, кухонный комбайн или обычный блендер.
Добавьте в почву:
Полейте растения после внесения скорлупы, чтобы она быстрее начала отдавать полезные вещества.
Порошок из яичной скорлупы можно вносить в течение всего сезона: весной при посадке и летом — под взрослые кусты. На один куст достаточно одной-двух столовых ложек.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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