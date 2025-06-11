Огурцы обожают таких соседей: урожай в 4 раза больше, если знать эту схему

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Можно лить ведрами воду, сыпать удобрения и ловить солнечные лучи — но всё это не принесёт нужного эффекта, если огурцы высажены рядом с "не теми" растениями. Верный выбор соседей на грядке способен увеличить урожай огурцов в 4 раза! Рассказываем, кто помогает огурцам расти лучше, а кого стоит держать подальше.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Лучшие соседи для огурцов

Лук

Отличный вариант для совместной посадки. Он не мешает огурцам, а наоборот — улучшает состав почвы. Важно лишь помнить: за месяц до сбора лука полив стоит сократить, чтобы это не навредило огурцам.

Кукуруза

Становится не только опорой для вьющихся побегов, но и защитой от солнца, ветра и ливней. Грядка, на которой огурцы растут у основания кукурузы, радует особенно щедрым урожаем.

Капуста

Не подавляет рост огурцов и не истощает почву. Наоборот, способствует активному росту и развитию растений.

Бобовые (горох, фасоль)

Эти культуры насыщают землю азотом, улучшая структуру и плодородие почвы. Особенно полезно сажать их по краям грядки. После сбора урожая корни бобовых лучше оставить в земле — это дополнительное питание для будущих посадок.

Опасные соседи: кого не стоит пускать к огурцам

Помидоры

У этих двух культур слишком разные предпочтения. Огурцы боятся сквозняков, а томатам они жизненно необходимы. Разные режимы ухода создают напряжённую "атмосферу" на грядке. В результате — страдают обе культуры.

Перец

Хотя температура им нравится одинаковая, плотность посадки и способ ухода — совершенно разные. Огуречные плети легко могут заглушить перец, особенно если вовремя не контролировать рост.

Чеснок

Мнения расходятся: одни считают, что он отпугивает вредителей, другие уверены — тормозит рост огурцов. Если сажаете вместе, расстояние должно быть минимум 1,5 метра.

Кабачки

Близкое родство с огурцами играет злую шутку. Общие болезни и вредители, а также крупные листья, которые создают тень, делают совместные посадки проблемными.

Картофель

Часто поражается фитофторой, которая легко перебрасывается на огурцы. Кроме того, при посадке клубней используют химикаты, которые негативно влияют на нежные плети.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

