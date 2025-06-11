Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему застройщики активно толкают жильё в рассрочку — и чем это грозит
У этой хромосомы есть тайна, способная изменить взгляд на старение
Секрет здоровой кожи — не только крем, но и микроорганизмы
Николай Цискаридзе раскрыл секрет перевоплощения: зачем легенде балета понадобился псевдоним
Эта простая зарядка изменила моё утро — легкий способ почувствовать силу в теле
Выходцы из Узбекистана в шоке: что происходит за дверями их квартир в России
Хна: правда ли она так безопасна, как все говорят? 5 мифов, которые точно стоит развеять
Бульбы хватало! Лукашенко раскрыл, кто устроил картофельный саботаж
Сердечный ритм зависит не от пола, а от генов — и это многое меняет

Огурцы обожают таких соседей: урожай в 4 раза больше, если знать эту схему

2:34
Садоводство

Можно лить ведрами воду, сыпать удобрения и ловить солнечные лучи — но всё это не принесёт нужного эффекта, если огурцы высажены рядом с "не теми" растениями. Верный выбор соседей на грядке способен увеличить урожай огурцов в 4 раза! Рассказываем, кто помогает огурцам расти лучше, а кого стоит держать подальше.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Лучшие соседи для огурцов

Лук

Отличный вариант для совместной посадки. Он не мешает огурцам, а наоборот — улучшает состав почвы. Важно лишь помнить: за месяц до сбора лука полив стоит сократить, чтобы это не навредило огурцам.

Кукуруза

Становится не только опорой для вьющихся побегов, но и защитой от солнца, ветра и ливней. Грядка, на которой огурцы растут у основания кукурузы, радует особенно щедрым урожаем.

Капуста

Не подавляет рост огурцов и не истощает почву. Наоборот, способствует активному росту и развитию растений.

Бобовые (горох, фасоль)

Эти культуры насыщают землю азотом, улучшая структуру и плодородие почвы. Особенно полезно сажать их по краям грядки. После сбора урожая корни бобовых лучше оставить в земле — это дополнительное питание для будущих посадок.

Опасные соседи: кого не стоит пускать к огурцам

Помидоры

У этих двух культур слишком разные предпочтения. Огурцы боятся сквозняков, а томатам они жизненно необходимы. Разные режимы ухода создают напряжённую "атмосферу" на грядке. В результате — страдают обе культуры.

Перец

Хотя температура им нравится одинаковая, плотность посадки и способ ухода — совершенно разные. Огуречные плети легко могут заглушить перец, особенно если вовремя не контролировать рост.

Чеснок

Мнения расходятся: одни считают, что он отпугивает вредителей, другие уверены — тормозит рост огурцов. Если сажаете вместе, расстояние должно быть минимум 1,5 метра.

Кабачки

Близкое родство с огурцами играет злую шутку. Общие болезни и вредители, а также крупные листья, которые создают тень, делают совместные посадки проблемными.

Картофель

Часто поражается фитофторой, которая легко перебрасывается на огурцы. Кроме того, при посадке клубней используют химикаты, которые негативно влияют на нежные плети.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Наука и техника
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории Аудио 
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Авто
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Бульбы хватало! Лукашенко раскрыл, кто устроил картофельный саботаж
Сердечный ритм зависит не от пола, а от генов — и это многое меняет
Спутник, который качается сам по себе: Титан сбивает с толку даже НАСА
Лошадь отвечала на вопросы лучше людей — но кто на самом деле шептал ей ответы
Тайна бухты Ангелов: редкое морское существо неожиданно вернулось в воды Средиземного моря
Невероятный утренний ритуал Любови Успенской: что скрыто за её молодостью?
Экология против логики: зачем автопроизводители убирают запасные колёса
Мясо на гриле: ловушки, которые могут превратить ужин в разочарование
Хотите выделить свою долю в земле? Без этой хитрости не обойтись
Залили под корень клубники — и вредители исчезли: старый рецепт снова в моде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.