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Секрет тихого сада: одно растение избавит вишню от личинок

Садоводство

Лето невозможно представить без вишни — сочной, яркой, ароматной. Этот фрукт украшает летние десерты, добавляется в вареники, мороженое и супы. Но идиллию может испортить незаметный враг — вишнёвая муха, чьи личинки делают ягоды червивыми. К счастью, есть простой и безопасный способ защитить урожай.

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Maderibeyza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево вишни

Секрет в цветах

Один из самых эффективных способов справиться с вредителями — посадить под вишней правильные растения. Бархатцы и календула (ноготки) не только радуют глаз, создавая "деревенский" колорит в саду, но и отпугивают насекомых. Их запах буквально сбивает вредителей с пути.

Кроме того, эти растения привлекают полезных насекомых — естественных защитников сада. Так ваш урожай будет под охраной без капли химии. Плоды останутся целыми и сладкими.

Бонус от природы

Ноготки полезны не только в саду. Из сушёных цветков можно приготовить ароматный и целебный настой. Его пьют, чтобы укрепить иммунитет, поддержать печень и улучшить состояние кожи.

Ещё один плюс

Эти растения делают сад живым — в прямом смысле. Они притягивают пчёл, бабочек и других полезных "жильцов", превращая пространство вокруг в природную экосистему. И всё это — с минимальными усилиями.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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