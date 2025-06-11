Залили под корень клубники — и вредители исчезли: старый рецепт снова в моде

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Казалось бы, что может сделать аптечный йод на грядке с клубникой? Оказывается, это простое средство не только укрепляет иммунитет растений, но и превращает их в настоящих чемпионов урожайности. Йод защищает от вредителей, борется с серой плесенью и улучшает обменные процессы в листьях и ягодах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника

Почему йод полезен клубнике

Йод действует как натуральный антисептик, уничтожая грибки и бактерии, провоцирующие болезни растений. Он укрепляет иммунитет кустов, способствует активному росту и помогает формированию завязей. В отличие от химических препаратов, йод безопасен — его можно использовать на протяжении всего вегетационного периода.

Подкормка после обрезки: старт сезона

Первое применение раствора йода рекомендуется сразу после удаления старых листьев весной. Раствор готовится так:

15 капель 5% йода на 10 литров воды;

тщательно перемешайте и полейте кусты под корень.

Такую подкормку можно повторять трижды с интервалом 10 дней. Она укрепляет растения и предотвращает развитие серой плесени.

Как бороться с долгоносиком до цветения

Один из опаснейших врагов клубники — жук-долгоносик. Он откладывает яйца в бутоны, и урожай оказывается под угрозой. Чтобы не допустить этого:

разведите 0,5 ч. ложки йода в 10 л воды;

обработайте кусты до начала цветения.

Эта простая мера помогает избежать потери урожая.

Йодный опрыскиватель: рецепт для трёх обработок

Для защиты от болезней эффективно использовать следующий состав:

0,5 ч. ложки 10% йода;

1 л молока;

10 л воды;

1 ч. ложка жидкого мыла (в роли прилипателя).

Обрабатывайте кусты этим раствором трижды за сезон: при появлении первых листьев, перед цветением и осенью после сбора урожая.

Йод + зола = суперудобрение

Если вы хотите получить крупные и сладкие ягоды, приготовьте натуральную подкормку:

10 капель йода;

100 г древесной золы;

10 л воды.

Залейте золу стаканом горячей воды, дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте оставшуюся воду и йод. Поливать кусты нужно по 400-700 мл под каждое растение. Важно: перед подкормкой обязательно обильно полейте почву обычной водой.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

