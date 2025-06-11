Залили под корень клубники — и вредители исчезли: старый рецепт снова в моде

Казалось бы, что может сделать аптечный йод на грядке с клубникой? Оказывается, это простое средство не только укрепляет иммунитет растений, но и превращает их в настоящих чемпионов урожайности. Йод защищает от вредителей, борется с серой плесенью и улучшает обменные процессы в листьях и ягодах.
Йод действует как натуральный антисептик, уничтожая грибки и бактерии, провоцирующие болезни растений. Он укрепляет иммунитет кустов, способствует активному росту и помогает формированию завязей. В отличие от химических препаратов, йод безопасен — его можно использовать на протяжении всего вегетационного периода.
Первое применение раствора йода рекомендуется сразу после удаления старых листьев весной. Раствор готовится так:
15 капель 5% йода на 10 литров воды;
тщательно перемешайте и полейте кусты под корень.
Такую подкормку можно повторять трижды с интервалом 10 дней. Она укрепляет растения и предотвращает развитие серой плесени.
Один из опаснейших врагов клубники — жук-долгоносик. Он откладывает яйца в бутоны, и урожай оказывается под угрозой. Чтобы не допустить этого:
разведите 0,5 ч. ложки йода в 10 л воды;
обработайте кусты до начала цветения.
Эта простая мера помогает избежать потери урожая.
Для защиты от болезней эффективно использовать следующий состав:
0,5 ч. ложки 10% йода;
1 л молока;
10 л воды;
1 ч. ложка жидкого мыла (в роли прилипателя).
Обрабатывайте кусты этим раствором трижды за сезон: при появлении первых листьев, перед цветением и осенью после сбора урожая.
Если вы хотите получить крупные и сладкие ягоды, приготовьте натуральную подкормку:
10 капель йода;
100 г древесной золы;
10 л воды.
Залейте золу стаканом горячей воды, дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте оставшуюся воду и йод. Поливать кусты нужно по 400-700 мл под каждое растение. Важно: перед подкормкой обязательно обильно полейте почву обычной водой.
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