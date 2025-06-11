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Залили под корень клубники — и вредители исчезли: старый рецепт снова в моде

2:38
Садоводство

Казалось бы, что может сделать аптечный йод на грядке с клубникой? Оказывается, это простое средство не только укрепляет иммунитет растений, но и превращает их в настоящих чемпионов урожайности. Йод защищает от вредителей, борется с серой плесенью и улучшает обменные процессы в листьях и ягодах.

Клубника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника

Почему йод полезен клубнике

Йод действует как натуральный антисептик, уничтожая грибки и бактерии, провоцирующие болезни растений. Он укрепляет иммунитет кустов, способствует активному росту и помогает формированию завязей. В отличие от химических препаратов, йод безопасен — его можно использовать на протяжении всего вегетационного периода.

Подкормка после обрезки: старт сезона

Первое применение раствора йода рекомендуется сразу после удаления старых листьев весной. Раствор готовится так:

  • 15 капель 5% йода на 10 литров воды;

  • тщательно перемешайте и полейте кусты под корень.

Такую подкормку можно повторять трижды с интервалом 10 дней. Она укрепляет растения и предотвращает развитие серой плесени.

Как бороться с долгоносиком до цветения

Один из опаснейших врагов клубники — жук-долгоносик. Он откладывает яйца в бутоны, и урожай оказывается под угрозой. Чтобы не допустить этого:

  • разведите 0,5 ч. ложки йода в 10 л воды;

  • обработайте кусты до начала цветения.

Эта простая мера помогает избежать потери урожая.

Йодный опрыскиватель: рецепт для трёх обработок

Для защиты от болезней эффективно использовать следующий состав:

  • 0,5 ч. ложки 10% йода;

  • 1 л молока;

  • 10 л воды;

  • 1 ч. ложка жидкого мыла (в роли прилипателя).

Обрабатывайте кусты этим раствором трижды за сезон: при появлении первых листьев, перед цветением и осенью после сбора урожая.

Йод + зола = суперудобрение

Если вы хотите получить крупные и сладкие ягоды, приготовьте натуральную подкормку:

  • 10 капель йода;

  • 100 г древесной золы;

  • 10 л воды.

Залейте золу стаканом горячей воды, дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте оставшуюся воду и йод. Поливать кусты нужно по 400-700 мл под каждое растение. Важно: перед подкормкой обязательно обильно полейте почву обычной водой.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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