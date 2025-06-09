Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Женский бунт — страшная сила": в России предрекли восстание на Украине
Семья лишилась квартиры, хотя всё выплатили — как работает этот фокус
Как скрыть полные руки летом — и при этом не париться от жары
Ушедшая эпоха в банке: как консервированный лосось поведал историю морской жизни за полвека
Лишь 4% попали в школы: новые правила резко сократили приём детей мигрантов
Китайцы заполонили рынок: подержанные авто рушатся в цене — скидки до 28%
Как Haval стал выбором №1 у водителей, которые раньше не доверяли Китаю
Без света и кислорода: где обитают мутанты, выжившие вопреки всему
Мотоцикл в СССР: как два колеса стали символом свободы и смелости

Он тихо подкрадывается в грядке — и оставляет вас без лука

2:23
Садоводство

Появление стрелок у лука — один из главных страхов огородников. Вместо сочной, хрустящей луковицы получается жалкая заготовка: мелкая, сухая, плохо хранящаяся. Вся сила растения уходит на формирование цветоноса, а не на рост головки.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Чтобы избежать этого, важно контролировать всё: от хранения севка до последнего полива на грядке.

Что вызывает стрелкование

Ошибки в агротехнике — главная причина. Вот самые распространённые:

  • Неподходящий сорт. Красные и фиолетовые разновидности чаще уходят в стрелку, чем золотистые. Озимые более подвержены цветению, чем яровые.
  • Неправильное хранение. Влага и тепло пробуждают луковицу раньше времени.
  • Ранняя посадка. В холодную землю лук сажать опасно — сразу тянется в цветонос.
  • Засуха. Недостаток воды — стресс, который растение компенсирует цветением.
  • Крупный посадочный материал. Он уже "готов", а значит, быстрее стрелкуется.
  • Поздний сбор. Перестоявший лук сохраняет энергию, и в следующем сезоне сразу уходит в цветение.

Профилактика до посадки

  • Сортировка. Используйте мелкие луковички (до 30 мм). Крупные — только на еду.
  • Прогревание. Подержите в тёплом месте (до 40 °C) пару дней или в духовке 2-3 часа при 45-50 °C.
  • Закалка. Тёплая вода на 15 минут, затем холодная — на 10.
  • Обработка. Марганцовка, перекись, зола или стимуляторы роста помогут защитить посадки.

Правила посадки без стрелок

  • Подготовка почвы. Легкая, рыхлая, нейтральная по кислотности. Если глина — добавьте песок.
  • Температура земли. Не менее 12 °C. В холодной почве лук чаще уходит в стрелку.
  • Группировка по размеру. Разделите посадки по калибру — легче ухаживать.
  • Укрытие. В случае заморозков — утеплите грядки. Потеплеет — снимите защиту.
  • Полив. Поддерживайте влажность. Сухая земля — враг урожая.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Шоу-бизнес
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду? Аудио 
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Трамп отразит вторжение мигрантов с помощью армии, которую уберёт из Европы Любовь Степушова Стратегия Кремля: кто выживет после точечного устранения высокопоставленных укротеррористов? Дмитрий Плотников Этот день стал поворотным в истории английской знати: жестокое убийство на глазах у толпы Игорь Буккер
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Последние материалы
Пилатес против дряблости: секрет упругих рук для платьев без рукавов
Бар на крыше с видом на Бостон: что в нём такого, что идут даже днём
Миграция, которой не ждали: чем грозит нашествие сайгаков
Не рвётся, не липнет, не бесит: тесто, рецепт которого берегут пиццерии
Анастасия Волочкова заявила, что не будет нянчиться с внуками
Москва поставила ультиматум: без остановки НАТО конфликта с Западом не решить
Больше никакого чая за компьютером: работодателям разрешили вводить неожиданный запрет
Канцелярия исчезает: в России за год закрылись сотни магазинов — в чем причина
Дети могут вернуть деньги за лечение родителей: как работает новый налоговый вычет
Сорняк, который пробуждает желания: что скрывает скромный одуванчик
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.