Он тихо подкрадывается в грядке — и оставляет вас без лука

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появление стрелок у лука — один из главных страхов огородников. Вместо сочной, хрустящей луковицы получается жалкая заготовка: мелкая, сухая, плохо хранящаяся. Вся сила растения уходит на формирование цветоноса, а не на рост головки.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

Чтобы избежать этого, важно контролировать всё: от хранения севка до последнего полива на грядке.

Что вызывает стрелкование

Ошибки в агротехнике — главная причина. Вот самые распространённые:

Неподходящий сорт. Красные и фиолетовые разновидности чаще уходят в стрелку, чем золотистые. Озимые более подвержены цветению, чем яровые.

Неправильное хранение. Влага и тепло пробуждают луковицу раньше времени.

Ранняя посадка. В холодную землю лук сажать опасно — сразу тянется в цветонос.

Засуха. Недостаток воды — стресс, который растение компенсирует цветением.

Крупный посадочный материал. Он уже "готов", а значит, быстрее стрелкуется.

Поздний сбор. Перестоявший лук сохраняет энергию, и в следующем сезоне сразу уходит в цветение.

Профилактика до посадки

Сортировка. Используйте мелкие луковички (до 30 мм). Крупные — только на еду.

Прогревание. Подержите в тёплом месте (до 40 °C) пару дней или в духовке 2-3 часа при 45-50 °C.

Закалка. Тёплая вода на 15 минут, затем холодная — на 10.

Обработка. Марганцовка, перекись, зола или стимуляторы роста помогут защитить посадки.

Правила посадки без стрелок

Подготовка почвы. Легкая, рыхлая, нейтральная по кислотности. Если глина — добавьте песок.

Температура земли. Не менее 12 °C. В холодной почве лук чаще уходит в стрелку.

Группировка по размеру. Разделите посадки по калибру — легче ухаживать.

Укрытие. В случае заморозков — утеплите грядки. Потеплеет — снимите защиту.

Полив. Поддерживайте влажность. Сухая земля — враг урожая.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

