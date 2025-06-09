Он тихо подкрадывается в грядке — и оставляет вас без лука

Появление стрелок у лука — один из главных страхов огородников. Вместо сочной, хрустящей луковицы получается жалкая заготовка: мелкая, сухая, плохо хранящаяся. Вся сила растения уходит на формирование цветоноса, а не на рост головки.
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Лук на грядке
Чтобы избежать этого, важно контролировать всё: от хранения севка до последнего полива на грядке.
Что вызывает стрелкование
Ошибки в агротехнике — главная причина. Вот самые распространённые:
Неподходящий сорт. Красные и фиолетовые разновидности чаще уходят в стрелку, чем золотистые. Озимые более подвержены цветению, чем яровые.
Неправильное хранение. Влага и тепло пробуждают луковицу раньше времени.
Ранняя посадка. В холодную землю лук сажать опасно — сразу тянется в цветонос.
Засуха. Недостаток воды — стресс, который растение компенсирует цветением.
Крупный посадочный материал. Он уже "готов", а значит, быстрее стрелкуется.
Поздний сбор. Перестоявший лук сохраняет энергию, и в следующем сезоне сразу уходит в цветение.
Профилактика до посадки
Сортировка. Используйте мелкие луковички (до 30 мм). Крупные — только на еду.
Прогревание. Подержите в тёплом месте (до 40 °C) пару дней или в духовке 2-3 часа при 45-50 °C.
Закалка. Тёплая вода на 15 минут, затем холодная — на 10.
Обработка. Марганцовка, перекись, зола или стимуляторы роста помогут защитить посадки.
Правила посадки без стрелок
Подготовка почвы. Легкая, рыхлая, нейтральная по кислотности. Если глина — добавьте песок.
Температура земли. Не менее 12 °C. В холодной почве лук чаще уходит в стрелку.
Группировка по размеру. Разделите посадки по калибру — легче ухаживать.
Укрытие. В случае заморозков — утеплите грядки. Потеплеет — снимите защиту.
Полив. Поддерживайте влажность. Сухая земля — враг урожая.
Уточнения
Лук (латAllium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).