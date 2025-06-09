Цветёт не у всех: что на самом деле мешает денежному дереву раскрыть бутоны

Крассула — она же "денежное дерево" — давно завоевала репутацию домашнего талисмана на удачу и благополучие. Это растение легко вписывается в любой интерьер, радует густой зеленью и создаёт ощущение уюта. Но чтобы крассула не просто стояла в горшке, а расцвела, ей нужен правильный режим ухода.
Одна из частых причин, по которой крассула "топчется на месте", — нехватка питания. Без нужных микроэлементов рост замедляется, листья теряют упругость, а о бутонах можно забыть.
Для растения особенно важны:
Азот — для крепкой зелени,
Фосфор и калий — для формирования бутонов,
Кальций — для общего тонуса и развития корней.
Выбираются удобрения с пометкой для кактусов и суккулентов.
Чтобы дождаться цветения, важно соблюдать сезонный режим. С осени до февраля крассулу лучше держать в прохладной комнате, почти не поливать и точно не подкармливать. В этот период растение отдыхает, и любые удобрения только навредят — корни их всё равно не усвоят.
А вот с марта начинается фаза активного роста: пора поливать и подкармливать растение дважды в месяц. Но важно помнить — в период пробуждения удобрения вносятся осторожно и в половинной дозировке.
Одна из типичных ошибок — продолжать "кормить" растение зимой, как летом. Это может привести к загниванию корней или даже гибели. Правильный уход — это не только регулярность, но и сезонность.
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
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