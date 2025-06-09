Цветёт не у всех: что на самом деле мешает денежному дереву раскрыть бутоны

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крассула — она же "денежное дерево" — давно завоевала репутацию домашнего талисмана на удачу и благополучие. Это растение легко вписывается в любой интерьер, радует густой зеленью и создаёт ощущение уюта. Но чтобы крассула не просто стояла в горшке, а расцвела, ей нужен правильный режим ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстянка, денежное дерево

Что мешает цветению

Одна из частых причин, по которой крассула "топчется на месте", — нехватка питания. Без нужных микроэлементов рост замедляется, листья теряют упругость, а о бутонах можно забыть.

Для растения особенно важны:

Азот — для крепкой зелени,

Фосфор и калий — для формирования бутонов,

Кальций — для общего тонуса и развития корней.

Выбираются удобрения с пометкой для кактусов и суккулентов.

Условия цветения

Чтобы дождаться цветения, важно соблюдать сезонный режим. С осени до февраля крассулу лучше держать в прохладной комнате, почти не поливать и точно не подкармливать. В этот период растение отдыхает, и любые удобрения только навредят — корни их всё равно не усвоят.

А вот с марта начинается фаза активного роста: пора поливать и подкармливать растение дважды в месяц. Но важно помнить — в период пробуждения удобрения вносятся осторожно и в половинной дозировке.

Главная ошибка

Одна из типичных ошибок — продолжать "кормить" растение зимой, как летом. Это может привести к загниванию корней или даже гибели. Правильный уход — это не только регулярность, но и сезонность.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).



