Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе

Жёлтые стрелки чеснока на грядке — зрелище неприятное. Но это не приговор. Такой симптом — это своего рода просьба о помощи. И, если знать, как на неё отреагировать, растение быстро восстановится.
Сушь на грядке
Чеснок не любит "жариться" без влаги. В сухую и жаркую погоду он особенно чувствителен к пересыханию почвы. Грядку нужно поливать регулярно, но без фанатизма: заливать тоже нельзя.
Нужен обед, а его не дали
Если почва бедная, растение начнёт голодать. Пожелтение — частый признак дефицита азота. Поможет подкормка комплексными удобрениями с азотом, фосфором и калием — такая "диета" быстро оживит перья.
Болезни и непрошеные гости
Листья могут желтеть из-за грибковых инфекций или вредителей. Луковая муха, нематоды — у них свои планы на урожай. Помогают профилактические обработки и регулярные осмотры растений.
Место тоже имеет значение
Чеснок любит солнце, но не ветер. Участок должен быть хорошо освещённым, с рыхлой и питательной почвой. В тени и сырости растение чаще болеет и желтеет.
Чтобы быстро помочь растению, используют:
Мочевину или аммиачную селитру — азот в доступной форме.
Народное средство: нашатырный спирт — 3 ст. л. на 10 л воды. Это не только подпитка, но и отпугиватель вредителей.
Чеснок благодарно отреагирует на заботу: восстановит цвет, усилит рост и даст крепкие головки к сбору.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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