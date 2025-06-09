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Не болезнь, а голод: почему чеснок желтеет даже при хорошем уходе

1:44
Садоводство

Жёлтые стрелки чеснока на грядке — зрелище неприятное. Но это не приговор. Такой симптом — это своего рода просьба о помощи. И, если знать, как на неё отреагировать, растение быстро восстановится.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal
Чеснок

Почему желтеет чеснок: главные причины

  1. Сушь на грядке
    Чеснок не любит "жариться" без влаги. В сухую и жаркую погоду он особенно чувствителен к пересыханию почвы. Грядку нужно поливать регулярно, но без фанатизма: заливать тоже нельзя.

  2. Нужен обед, а его не дали
    Если почва бедная, растение начнёт голодать. Пожелтение — частый признак дефицита азота. Поможет подкормка комплексными удобрениями с азотом, фосфором и калием — такая "диета" быстро оживит перья.

  3. Болезни и непрошеные гости
    Листья могут желтеть из-за грибковых инфекций или вредителей. Луковая муха, нематоды — у них свои планы на урожай. Помогают профилактические обработки и регулярные осмотры растений.

  4. Место тоже имеет значение
    Чеснок любит солнце, но не ветер. Участок должен быть хорошо освещённым, с рыхлой и питательной почвой. В тени и сырости растение чаще болеет и желтеет.

Чем полить пожелтевший чеснок

Чтобы быстро помочь растению, используют:

  • Мочевину или аммиачную селитру — азот в доступной форме.

  • Народное средство: нашатырный спирт — 3 ст. л. на 10 л воды. Это не только подпитка, но и отпугиватель вредителей.

Чеснок благодарно отреагирует на заботу: восстановит цвет, усилит рост и даст крепкие головки к сбору.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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