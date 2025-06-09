Горшок не резиновый: три тревожных сигнала, что кактус задыхается в старом доме

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже самый стойкий житель подоконника со временем устаёт от старого дома. Речь, конечно, о кактусе. Он терпеливо переживает засуху, равнодушен к сквознякам и готов расти в неплодородной почве. Но и его терпение не бесконечно.

Фото: Self-photographed by Tangopaso Кактус-барбуз

Когда-то просторный горшок становится тесным, а почва перестаёт питать даже неприхотливого зелёного "питомца". Пора переселения выдают сразу несколько тревожных признаков.

Как понять, что кактусу стало тесно

Обратите внимание на эти сигналы:

Корни выглядывают из дренажных отверстий. Это первый и самый очевидный знак, что растение перерастает свой горшок.

Почва быстро высыхает и растрескивается. Влага уходит мгновенно? Значит, корневая система разрослась настолько, что забирает всё до последней капли.

Рост остановился. Кактус перестал тянуться вверх, не даёт новых побегов — это тревожный звоночек.

После пересадки — осторожность

Сразу поливать пересаженное растение не стоит. Ему нужно дать немного времени, чтобы адаптироваться. Оптимально — подождать 4-5 дней, а затем аккуратно полить тёплой водой (около 35 °C) маленькими порциями. Так почва будет насыщаться влагой постепенно, не создавая стресса.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

