Сохраните тепло в теплице: умные советы для борьбы с холодами ночью

3:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С переменчивой погодой забота о растениях в теплице становится особенно актуальной. Ночные похолодания могут негативно сказаться на здоровье ваших культур, но не стоит паниковать! Как удержать плюсовую температуру в теплице, используя простые и доступные методы без помощи обогревателей - в нашем материале.

Фото: Own work by Levin Holtkamp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Теплица

Утепление стен и покрытия

Первый шаг к поддержанию тепла в теплице — это утепление.

Используйте укрывной материал: полиэтилен, агроволокно или спанбонд могут стать отличным щитом от холода. Постелите их на стены и крышу теплицы перед предстоящим похолоданием, чтобы минимизировать потери тепла.

Утепление стеклянных теплиц: если ваша теплица стеклянная, проведите утепление с помощью пленки или пленки для окон. Это создаст дополнительный слой, который задержит тепло.

Грунт — ваш друг

Не забывайте и о теплой почве. Он может стать отличным аккумулятором тепла.

Подготовьте грядки: перед похолоданием полейте грядки теплой водой. Теплый грунт будет отдавать тепло растениям в течение ночи.

Мульчирование: нанесите слой мульчи (сено, солома или опилки) на поверхности земли в теплице. Мульча не только удержит влагу, но и поможет сохранить тепло в почве.

Используйте природные источники тепла

Природа предоставляет множество способов удержания тепла.

Промышленные и природные источники тепла: поместите в теплицу черные или темные контейнеры с теплой водой. В течение дня они будут накапливать солнечное тепло и медленно его отдавать ночью.

Компост: если у вас есть компостная кучи, используйте её тепло. Разложите вокруг или в нижней части теплицы опилки или органические отходы, которые выделяют тепло в процессе разложения.

Создайте «эффект теплицы»

Поддержка максимального количества тепла внутри теплицы — это настоящая задача.

Вентиляция: закрывайте двери и окна на ночь, чтобы не допустить утечки тепла.

Используйте заслонки: если ваша теплица оснащена форточками или вентиляционными люками, закройте их вечером, чтобы сохранить тепло внутри.

Узнайте больше о ваших растениях

Несколько растений более устойчивы к низким температурам, и знание об этом поможет вам в уходе за ними.

Выбор культур: выбирайте для своей теплицы сорта, которые адаптированы к холодам. Это не только увеличит шансы на выживание, но и уменьшит вашу нервозность перед похолоданием.

Группировка растений: размещайте более теплолюбивые растения ближе к центру теплицы, а те, которые лучше переносят холод, — по краям.

Пониженная температура не должна стать концом для ваших растений в теплице. С помощью простых методов, описанных выше, вы можете удерживать плюсовую температуру без обогревателя. Тщательная подготовка и использование доступных материалов помогут вам создать комфортные условия для роста ваших культур даже в самые холодные ночи.