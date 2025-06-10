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Сладкая, как мёд: как подкормить свеклу, чтобы выросла крупной и сочной

1:48
Садоводство

Свекла — не просто овощ, а настоящая кладезь пользы. Борщи, салаты, винегреты, запеканки — она везде к месту. Но чтобы на грядке выросли крупные и сочные плоды, придётся немного постараться. Обычный полив — не спасение. Свекла требует не только внимания, но и регулярного "кормления".

Свёкла
Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свёкла

Почему свекла такая привередливая

Этот корнеплод любит, чтобы всё было по высшему разряду:

  • почва — рыхлая и питательная,

  • солнца — вволю,

  • воды — ровно столько, сколько нужно.

Без этого корнеплод капризничает: то не растёт, то выдает мелочь вместо плодов. А если ещё и про удобрения забыть — хорошего урожая не жди.

Чем подкормить свеклу, чтобы радовала

Вот три проверенных варианта, которые работают:

1. Органика — старая добрая классика.

Компост, перегной, навоз — всё это даст свекле силы расти. Главное — в меру. Перебор с навозом может сыграть злую шутку.

2. Минеральные удобрения.

Азот помогает на старте, фосфор — укрепляет корни, а калий делает свеклу вкусной и устойчивой к болячкам. Особенно полезны такие подкормки в середине сезона.

3. Комплексные смеси.

Если лень заморачиваться с каждой баночкой — выбираются готовые удобрения с пометкой NPK и микроэлементами. Удобно и эффективно.

Как часто "кормить"

Один раз за сезон — мало. Идеально — 3-4 подкормки за лето, начиная через пару недель после появления всходов. Главное — не сыпать всё подряд и не устраивать перекорм. Свекла любит внимание, но не терпит крайностей.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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