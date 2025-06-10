Дешевле некуда: чем дачники подкармливают почву без удобрений и затрат

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огород без удобрений — как суп без соли. Но в последнее время классические методы становятся всё менее доступными: навоз найти трудно, а минеральные препараты не радуют ценами. К счастью, выход есть — и он совсем рядом.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодородная почва

Солома — удобрение, которое не обанкротит

Не всем приходит в голову, что сухие стебли злаков могут стать спасением для уставшей земли. А ведь солома содержит целый арсенал полезных веществ и делает почву рыхлой и "живой". И главное — её можно получить бесплатно или за символическую плату.

Этот природный материал помогает:

улучшить структуру грунта,

насытить почву микроэлементами,

повысить урожайность.

Но просто набросать солому на грядки — недостаточно. Есть несколько важных правил.

Как правильно использовать солому на участке

Чтобы результат действительно порадовал:

Солому нужно измельчить - мелкие фрагменты разлагаются быстрее и равномернее распределяются в земле. Закладывать её в почву на глубину от 10 см - так полезные процессы происходят активнее. Не жалеть материала - на каждые 100 м² участка понадобится не менее 50 кг соломы.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



