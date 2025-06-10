Дешевле некуда: чем дачники подкармливают почву без удобрений и затрат

Огород без удобрений — как суп без соли. Но в последнее время классические методы становятся всё менее доступными: навоз найти трудно, а минеральные препараты не радуют ценами. К счастью, выход есть — и он совсем рядом.
Не всем приходит в голову, что сухие стебли злаков могут стать спасением для уставшей земли. А ведь солома содержит целый арсенал полезных веществ и делает почву рыхлой и "живой". И главное — её можно получить бесплатно или за символическую плату.
Этот природный материал помогает:
улучшить структуру грунта,
насытить почву микроэлементами,
повысить урожайность.
Но просто набросать солому на грядки — недостаточно. Есть несколько важных правил.
Чтобы результат действительно порадовал:
Солому нужно измельчить - мелкие фрагменты разлагаются быстрее и равномернее распределяются в земле.
Закладывать её в почву на глубину от 10 см - так полезные процессы происходят активнее.
Не жалеть материала - на каждые 100 м² участка понадобится не менее 50 кг соломы.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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