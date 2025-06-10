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Дешевле некуда: чем дачники подкармливают почву без удобрений и затрат

1:17
Садоводство

Огород без удобрений — как суп без соли. Но в последнее время классические методы становятся всё менее доступными: навоз найти трудно, а минеральные препараты не радуют ценами. К счастью, выход есть — и он совсем рядом.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Солома — удобрение, которое не обанкротит

Не всем приходит в голову, что сухие стебли злаков могут стать спасением для уставшей земли. А ведь солома содержит целый арсенал полезных веществ и делает почву рыхлой и "живой". И главное — её можно получить бесплатно или за символическую плату.

Этот природный материал помогает:

  • улучшить структуру грунта,

  • насытить почву микроэлементами,

  • повысить урожайность.

Но просто набросать солому на грядки — недостаточно. Есть несколько важных правил.

Как правильно использовать солому на участке

Чтобы результат действительно порадовал:

  1. Солому нужно измельчить - мелкие фрагменты разлагаются быстрее и равномернее распределяются в земле.

  2. Закладывать её в почву на глубину от 10 см - так полезные процессы происходят активнее.

  3. Не жалеть материала - на каждые 100 м² участка понадобится не менее 50 кг соломы.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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