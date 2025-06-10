Во время цветения винограда нельзя ошибиться: вот как правильно подкармливать

Цветение — это не просто красиво. Для винограда это экзамен: насколько хватит сил, чтобы заложить грозди и не сбросить завязи. И без вашей поддержки ему не справиться.
Важно в этот период не сыпать удобрения наобум. От переусердствования растение может пострадать не меньше, чем от нехватки питания. Поэтому действуем с умом.
1. Органика — старая добрая классика
Компост, перепревший навоз, куриный помёт — всё это снабжает виноград азотом, калием и фосфором. Именно эти элементы помогают наращивать зелёную массу и закладывать цветы.
2. Минеральные удобрения — точечно и по норме
Азот, фосфор и калий можно дать в виде покупных удобрений. Главное — не переборщить с дозировкой. Лучше меньше, но регулярно.
3. Комплексные смеси с микроэлементами
Удобрения с пометкой NPK и добавками магния, кальция и железа — отличный вариант. Они не только поддерживают цветение, но и укрепляют иммунитет растения.
Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
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