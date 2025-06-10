Во время цветения винограда нельзя ошибиться: вот как правильно подкармливать

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветение — это не просто красиво. Для винограда это экзамен: насколько хватит сил, чтобы заложить грозди и не сбросить завязи. И без вашей поддержки ему не справиться.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Важно в этот период не сыпать удобрения наобум. От переусердствования растение может пострадать не меньше, чем от нехватки питания. Поэтому действуем с умом.

Что использовать для подкормки

1. Органика — старая добрая классика

Компост, перепревший навоз, куриный помёт — всё это снабжает виноград азотом, калием и фосфором. Именно эти элементы помогают наращивать зелёную массу и закладывать цветы.

2. Минеральные удобрения — точечно и по норме

Азот, фосфор и калий можно дать в виде покупных удобрений. Главное — не переборщить с дозировкой. Лучше меньше, но регулярно.

3. Комплексные смеси с микроэлементами

Удобрения с пометкой NPK и добавками магния, кальция и железа — отличный вариант. Они не только поддерживают цветение, но и укрепляют иммунитет растения.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



