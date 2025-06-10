Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Сколько стоила школьная форма и собрать ребёнка в школу в СССР
Лестница вместо спортзала: 7 упражнений, которые прокачают тело без абонемента
Кредит под 25% — не приговор, если знать, куда нажать в день платежа
Фейковые подарки и лже-МВД: как мошенники охотятся на россиян перед праздниками
Городское святилище Aman: чем удивит новый проект в сердце Бангкока
Лицо стареет первым: как остановить этот процесс и вернуть коже сияние
Внутри — облако, снаружи — румяная корочка: такая запеканка покорит всех
Надёжные автоматы, которые не просят денег: подборка до 1,5 млн рублей

Во время цветения винограда нельзя ошибиться: вот как правильно подкармливать

1:11
Садоводство

Цветение — это не просто красиво. Для винограда это экзамен: насколько хватит сил, чтобы заложить грозди и не сбросить завязи. И без вашей поддержки ему не справиться.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Важно в этот период не сыпать удобрения наобум. От переусердствования растение может пострадать не меньше, чем от нехватки питания. Поэтому действуем с умом.

Что использовать для подкормки

1. Органика — старая добрая классика

Компост, перепревший навоз, куриный помёт — всё это снабжает виноград азотом, калием и фосфором. Именно эти элементы помогают наращивать зелёную массу и закладывать цветы.

2. Минеральные удобрения — точечно и по норме

Азот, фосфор и калий можно дать в виде покупных удобрений. Главное — не переборщить с дозировкой. Лучше меньше, но регулярно.

3. Комплексные смеси с микроэлементами

Удобрения с пометкой NPK и добавками магния, кальция и железа — отличный вариант. Они не только поддерживают цветение, но и укрепляют иммунитет растения.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Шоу-бизнес
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Лондон предупреждён ударом по британскому визовому центру в Киеве Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Последние материалы
Сдал СБУ за деньги: раскрыты шокирующие детали убийства Кивы
Нервный срыв с утра? Всему виной то, что вы ели на ужин — врачи раскрыли связь
Аллергия на солнце и капельницы по $120: россияне массово попадают в больницы Турции
Секреты вкусной жизни: как Алматы стал настоящей кулинарной Меккой для путешественников
Работа диктором на советском радио: идеальный голос, никаких импровизаций и один микрофон на страну
Два метра яда и злобы: в каких регионах России прячется гюрза
Тёплая грядка даст фору теплице — но только при одной важной хитрости
Штрафов на 30 тысяч не будет, но подвох остался: что на самом деле грозит за глухой забор на даче
Поцелуй, который делает тебя несчастным: тревога и депрессия могут быть заразны
Привилегий больше не будет: МИД РФ поставил ультиматум западному бизнесу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.