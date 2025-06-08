Сладкие плоды или густые заросли? Всё решает один жест

Выращивание огурцов без формировки приводит к хаосу: заросли, затенение, мелкие плоды. При правильной подвязке урожайность повышается, а уход становится проще. В тепличных условиях применяются три метода формирования — каждый подходит для определённого типа конструкции.
При загущении наблюдается снижение урожайности:
Правильная формировка решает эти проблемы.
Для работы с огуречными плетями понадобятся:
Листья удаляются не сразу. Сначала они питают нижние плоды, затем верхние. При преждевременном удалении нарушается распределение питательных веществ, снижается качество урожая. Удаляются только пожелтевшие и больные листья — они являются источником патогенов.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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