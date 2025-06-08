Сладкие плоды или густые заросли? Всё решает один жест

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание огурцов без формировки приводит к хаосу: заросли, затенение, мелкие плоды. При правильной подвязке урожайность повышается, а уход становится проще. В тепличных условиях применяются три метода формирования — каждый подходит для определённого типа конструкции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Зачем формировать плети

При загущении наблюдается снижение урожайности:

огурцам не хватает света;

энергия уходит на рост зелёной массы;

ускоряется распространение болезней и вредителей.

Правильная формировка решает эти проблемы.

Что используется для подвязки

Для работы с огуречными плетями понадобятся:

Колышек — устанавливается рядом с растением.

Шнур из синтетики — не впитывает влагу, не вызывает гниения.

Крючок-катушка "Паскаль" — облегчает работу на высоких шпалерах.

Клипсы — фиксируют стебель, не травмируя его.

Радиальные крюки и маленькие колышки — используются при приспускании.

Маникюрные ножницы — удобны для обрезки листьев и усов.

"Фармайод" — дезинфицирует инструменты и срезы.

Прививочная лента — применяется при повреждении стебля.

Удаление листьев — только по мере необходимости

Листья удаляются не сразу. Сначала они питают нижние плоды, затем верхние. При преждевременном удалении нарушается распределение питательных веществ, снижается качество урожая. Удаляются только пожелтевшие и больные листья — они являются источником патогенов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

