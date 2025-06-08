Мучнистая атака: сад под угрозой, но в ходу только зелёное оружие

Мучнистая роса — коварный враг, который быстро поражает растения и возвращается снова и снова. Причина — разные типы патогенов, каждый из которых требует особого подхода. Но бороться можно не только с помощью химии. Есть проверенные агротехнические приёмы и биологические препараты, которые помогают сдержать болезнь — экологично и безопасно.
Эффективнее всего не уничтожать болезнь, а не допускать её появления. Вот ключевые меры профилактики:
При первых признаках мучнистой росы или в качестве профилактики полезны биопрепараты. Это контактные средства, которые действуют только при попадании на патоген, поэтому важно:
Среди популярных средств: "Фитоспорин", "Алирин", "Гамаир", "Витаплан", "Бактофит", "Ризоплан" и др. Биопрепараты не вредят человеку и животным, не убивают полезных насекомых и могут использоваться в любое время — даже во время цветения и сбора урожая.
Чтобы патогены не выработали устойчивость, препараты желательно чередовать.
Для усиления эффекта биопрепараты можно сочетать с:
Для огурцов отлично работает смесь "Алирина Б" и "Экогеля" (0,5-0,8%).
Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).
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