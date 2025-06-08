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Мучнистая атака: сад под угрозой, но в ходу только зелёное оружие

2:26
Садоводство

Мучнистая роса — коварный враг, который быстро поражает растения и возвращается снова и снова. Причина — разные типы патогенов, каждый из которых требует особого подхода. Но бороться можно не только с помощью химии. Есть проверенные агротехнические приёмы и биологические препараты, которые помогают сдержать болезнь — экологично и безопасно.

опрыскиватель для сада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
опрыскиватель для сада

Условия, при которых грибку не выжить

Эффективнее всего не уничтожать болезнь, а не допускать её появления. Вот ключевые меры профилактики:

  • выбирать устойчивые к мучнистой росе сорта (например, крыжовник "Северный капитан", "Колобок", "Русский жёлтый" и другие);
  • вовремя удалять больные листья и побеги, особенно после листопада;
    не забывать о поливе в жаркую погоду: грибку легче проникнуть в растения с
  • пониженным тургором;
  • прореживать кроны деревьев и бороться с сорняками;
    использовать фосфорно-калийные подкормки: они повышают устойчивость, в отличие от избытка азота;
  • поддерживать чистоту и вентиляцию в теплице, проводить дезинфекцию.

Когда в ход идут "зелёные" препараты

При первых признаках мучнистой росы или в качестве профилактики полезны биопрепараты. Это контактные средства, которые действуют только при попадании на патоген, поэтому важно:

  • применять их при температуре выше +15 °C;
  • обрабатывать растения в сухую погоду;
  • соблюдать частоту — каждые 5-7 дней.

Среди популярных средств: "Фитоспорин", "Алирин", "Гамаир", "Витаплан", "Бактофит", "Ризоплан" и др. Биопрепараты не вредят человеку и животным, не убивают полезных насекомых и могут использоваться в любое время — даже во время цветения и сбора урожая.

Чтобы патогены не выработали устойчивость, препараты желательно чередовать.

Подкормки, которые помогают

Для усиления эффекта биопрепараты можно сочетать с:

  • фосфатами и калием — для повышения иммунитета;
  • кальцием — снижает риск заражения;
  • добавками кремния — укрепляют стенки клеток;
  • иммунизирующими средствами, например, "Экогель", "Альбит", "Силиплант", "Зеребра Агро".

Для огурцов отлично работает смесь "Алирина Б" и "Экогеля" (0,5-0,8%).

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель — грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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