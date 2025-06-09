Летние саженцы клубники: как правильно выбрать и ухаживать, чтобы не ошибиться

3:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — это не просто вкусная ягода, это символ лета для многих садоводов. С приходом тёплых дней в магазинах появляются яркие саженцы клубники, и у многих возникает вопрос: «Можно ли сажать клубнику летом?» Давайте разберёмся вместе, когда и как это делать.

Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клубника

Почему летом, а не весной?

Хотя традиционно клубнику лучше сажать весной или осенью, лето тоже может быть удачным временем для этой затеи. Примечание: лучший выбор — ремонтантные сорта, которые не только хорошо приживаются, но и могут порадовать вас первым урожаем уже в этом сезоне!

Как правильно сажать клубнику летом?

Выбор дня для посадки

Летние температуры могут быть жестокими, поэтому старайтесь сажать клубнику либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда жара немного утихает. Это облегчит растению процесс акклиматизации в новом месте.

Подготовка почвы

Перед посадкой хорошо увлажните почву. Клубника любит достаточно рыхлую и плодородную почву, поэтому внесите органические удобрения за несколько недель до планируемой посадки.

Саженцы — освежите выбор

Летние месяцы — это рай для садоводов: в магазинах представлено множество сортов. Выбирайте здоровые и крепкие саженцы, обращая внимание на корни и листья — они должны быть свежими и без признаков повреждений.

Уход за саженцами

Летний уход за молодыми клубничными растениями потребует от вас некоторых усилий, но результаты того стоят!

Полив — ключ к успеху

С момента посадки не забывайте о поливе. Регулярно увлажняйте землю, особенно в жаркие дни. Используйте капельный полив или дождевание, чтобы сохранить влагу и избежать перегрева корней.

Мульчирование

Не забудьте про мульчу! Она не только предотвратит рост сорняков, но и защитит корни от перегрева. Используйте все, что под рукой: солому, опилки или компост. Мульча поможет сохранять влагу в почве и создаст уютную атмосферу для новых саженцев.

Защита от врагов

Летняя клубника может подвержена атакам вредителей и болезням. Регулярно осматривайте ваши растения, чтобы вовремя заметить потенциальные проблемы. Не забывайте про профилактические меры — они могут спасти ваш урожай!

Плюсы и минусы летней посадки

Преимущества:

Вы сможете насладиться первой клубникой уже в этом же сезоне благодаря ремонтантным сортам.

Меньше конкуренции с сорняками, потому что вы сажаете в разгар лета.

На рынке представлен огромный выбор саженцев.

Недостатки:

Высокие температуры могут усложнить процесс укоренения.

Потребуется больше внимания к поливу и защите от вредителей.

Потенциальные риски от жары и засухи, которые могут повредить молодые растения.

Летнее время — не повод отказываться от клубники. С правильным подходом и заботой вы можете успешно высадить саженцы и наслаждаться вкусом этих ароматных ягод уже в этом сезоне. Не бойтесь принимать активные меры: ваше терпение и старания будут вознаграждены сладким, освежающим урожаем клубники.