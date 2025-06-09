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Не допускайте перегрева: когда лучше отложить огородные дела летом

3:24
Садоводство » Советы

Летний период — это время активного роста растений, сбора урожая и, конечно, выполнения множества работ в огороде. Однако есть моменты, когда заниматься садоводством нецелесообразно. Чтобы сохранить свои силы, здоровье и здоровье растений, важно знать, в какое время лета лучше отложить огородные дела. 

Огород
Фото: web.archive.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огород

Погодные условия

  • Жаркая погода  

Летом, особенно в знойные дни, лучше избегать работы в огороде в часы пиковой жары — с 11:00 до 16:00. В это время солнце активно светит, и температура может достигать критических значений. Это не только снижает вашу работоспособность, но и может вызвать перегрев и солнечные удары. Рекомендуем переносить физическую активность на более ранние утренние или поздние вечерние часы, когда жара утихает, а воздух становится более благоприятным.

  • Дождь и высокая влажность  

Работать в дождливую погоду или сразу после осадков нецелесообразно. Влажная почва становится тяжелой и вязкой, что может затруднить выполнение работ. Кроме того, дождь может привести к затоплению ваших культур и сделать их более подверженными заболеваниям. Лучше дождаться, пока земля немного просохнет.

Лунный календарь

Согласно традициям садоводов, лунный календарь играет важную роль в планировании посевов и работ в огороде. В дни новолуний и полнолуний активность растений снижается, что делает их более уязвимыми. В такие дни рекомендуется воздерживаться от любых посадок и пересадок — лучше заняться подготовительными работами, такими как планирование и чистка.

Время суток

Работы на огороде лучше выполнять ранним утром или поздним вечером. Эти часы наиболее благоприятны с точки зрения температуры и освещения. Утром воздух еще свежий, а солнце не столь высоко, что позволяет делать работы более комфортно. Вечером растения также менее подвержены солнечному стрессу, и вы можете оценить результаты трудов за день.

Влияние на здоровье

Летний зной может негативно сказываться на состоянии здоровья, особенно если у вас есть предрасположенность к заболеваниям или сердечно-сосудистым проблемам. Если вам некомфортно или у вас наблюдаются симптомы перегрева, лучше временно отложить работы в огороде. Кроме того, не забывайте о необходимости пить больше жидкости в жаркую погоду.

Особые условия

Если в вашем регионе наблюдаются аномально высокие температуры или экстремальные метеорологические условия, такие как сушь или сильные осадки, лучше отложить работы в огороде до более благоприятных условий. Работы, проводимые в таких условиях, не только могут быть низкоэффективными, но и могут навредить вашим растениям.

Знание того, когда летом стоит отложить огородные работы, поможет вам не только сохранить здоровье, но и обеспечить лучшие условия для роста растений. Учитывайте погодные условия, время суток и лунный календарь, и вы избежите ненужного стресса как для себя, так и для ваших культур. Помните, что садоводство — это не только труд, но и удовольствие, которое приносит радость и удовлетворение!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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