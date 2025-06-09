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Выбор мангала на пикник: 4 типа, которые подойдут для любого случая

3:44
Садоводство » Советы

Летние месяцы — это пора бесконечных пикников, барбекю и расслабляющего времяпрепровождения на даче. И одним из ключевых атрибутов таких мероприятий становится мангал. Правильный выбор мангала не только обеспечит вам отличное настроение и вкусные блюда, но и сделает ваш отдых комфортным и приятным. 

Мангал из кирпичей
Фото: Own work by Користувач:Turzh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мангал из кирпичей

Определитесь с типом мангала

Первым шагом в выборе мангала будет определение его типа. Существует несколько основных видов, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

  • Портативные мангалы: обычно имеют легкий и компактный дизайн, что делает их идеальными для дачи и поездок на природу. Они просты в использовании, но имеют ограниченную площадь для приготовления пищи.
  • Профессиональные мангалы: могут быть стационарными или переносными, но обычно большими и массивными. Идеально подходят для больших компаний и частых мероприятий.
  • Электрические мангалы: подходят для тех, кто живет в условиях ограниченного доступа к углю или дровам. Они просты в использовании и требуют минимального времени на разогрев, а также не создают дыма. Однако вкус блюд может отличаться от традиционного.
  • Газовые мангалы: позволяют быстро и удобно готовить на огне. Они более просты в уходе и не создают лишнего дыма, но требуют наличия газового баллона и могут быть достаточно дорогими.

Выбор материала

Материал, из которого изготовлен мангал, влияет на его долговечность, теплоотдачу и вкус приготовленных блюд. Рассмотрим основные варианты:

  • Сталь: самый распространённый материал для мангалов. Он прочный и доступный, но требует регулярного ухода для предотвращения коррозии.
  • Нержавеющая сталь: более долговечный вариант, который не требует постоянного ухода. Нержавеющая сталь хорошо выдерживает высокие температуры и не ржавеет.
  • Чугун: обеспечивает равномерное прогревание пищи и удерживает тепло, что идеально для медленного приготовления. Однако такие модели могут быть тяжелыми и требуют заботы.
  • Кирпич: если вы хотите построить стационарный мангал, для этого прекрасно подойдет кирпич. Такой вариант долговечен, но требует значительных усилий на этапе сооружения.

Размер мангала

Размер мангала должен соответствовать вашим потребностям. Если вы планируете готовить для большой компании, выбирайте модель с большой решеткой и достаточным пространством для размещения продуктов. Для небольшой семьи подойдут компактные модели.

Удобство использования

Обратите внимание на такие детали, как:

  • Наличие термометра: позволяет контролировать температуру и готовность пищи.
  • Регулируемая высота: позволяет подстраивать расстояние от угля до решетки.
  • Складные элементы: удобны для транспортировки, если планируете брать мангал с собой на природу.

Дополнительные функции

Некоторые мангалы оснащены дополнительными функциями, которые могут сделать приготовление пищи еще более удобным:

  • Встроенные полки: позволяют удобно расположить соусы, специи и другие принадлежности рядом с мангалом.
  • Дымогенераторы: для любителей копчения.
  • Широкие дымовые трубы: для лучшего отвода дыма.

Бюджет

На рынке представлено разнообразие мангалов в различных ценовых категориях. Установите бюджет, который вы готовы потратить, и старайтесь выбирать модели, которые лучше всего соответствуют вашим требованиям.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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