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Кислый дисбаланс: почему ваша почва страдает и как это исправить

4:11
Садоводство » Советы

Кислотность почвы — это один из ключевых факторов, влияющих на здоровье и урожайность растений. На кислых почвах многие культуры испытывают трудности с усвоением необходимых питательных веществ, что может негативно сказаться на их росте и плодоношении. Если вы заметили, что ваша почва становится слишком кислой, не стоит отчаиваться, на самом деле есть множество мер, которые можно предпринять даже в июне, чтобы улучшить качество грунта.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Определение кислотности почвы

Прежде чем принимать меры, необходимо точно определить уровень pH вашей почвы. Существует несколько способов сделать это:

  • Покупка теста на pH: в садовых магазинах предлагаются специальные тестовые наборы для определения кислотности почвы. Это наилучший способ получить точный результат.
  • Использование домашних методов: существует несколько народных методов, таких как использование уксуса или пищевой соды. Однако они могут не дать точных результатов и лучше подходят для предварительной оценки.

Известкование почвы

Одним из самых распространенных способов повышения pH почвы является известкование. Этот процесс включает внесение извести (гашеной или доломитовой) в землю:

  • Гашеная известь: обычно используется для быстрого повышения pH. Рассыпьте ее равномерно по поверхности почвы и заделайте в верхний слой с помощью граблей.
  • Доломитовая известь: она медленно и равномерно повышает pH, а также обогащает почву кальцием и магнием. Это идеальный вариант, если у вас нет спешки.

Важно помнить, что известкование лучше всего проводить в сухую погоду, чтобы избежать потерь питательных веществ.

Использование органических материалов

  • Компост и перегной: добавление компоста или хорошо перепревшего перегноя в кислую почву может помочь повысить ее pH и улучшить структуру. Эти материалы обогащают землю органикой, что способствует восстановлению естественного баланса микроорганизмов.
  • Солома или листья: иульчирование почвы соломой или измельчёнными листьями также поможет улучшить ее структуру, сохраняя влагу и постепенно увеличивая уровень pH по мере разложения этих материалов.

Выбор растений

Если вы не можете ничего сделать с кислотностью почвы в этом сезоне, подумайте о том, какие растения сажаете. Некоторые виды имеют высокую устойчивость к кислой почве:

  • Рожь и овёс: эти культуры могут помочь подготовить почву к улучшению, так как обладают хорошими свойствами к разрыхлению.
  • Кислотолюбивые культуры: к таким относится черника, голубика и некоторые виды томатов. Если ваша почва очень кислая, возможно, стоит попробовать вырастить именно их.

Следите за уходом

Последовательный уход за растениями тоже важен для поддержания здоровья вашей почвы:

  • Правильное удобрение: избегайте избытка азотистых удобрений, так как они могут способствовать увеличению кислотности. Старайтесь использовать удобрения с низким содержанием азота или специальные смеси для кислых почв.
  • Регулярный полив: обратите внимание на режим полива. Чрезмерное увлажнение может усугубить проблемы с кислой почвой. Убедитесь, что у вас есть дренаж, чтобы предотвратить застой воды.

Проблема кислой почвы — это задача, которую, безусловно, можно решить. Существует множество методов, которые могут помочь улучшить pH и создать оптимальные условия для роста ваших растений. Независимо от того, какое время года, всегда есть меры, которые можно предпринять, чтобы улучшить состояние вашей почвы. Начните с определения кислотности и следуйте рекомендациям, чтобы вернуть почве здоровье и жизнеспособность. Это не только повысит урожайность, но и обеспечит рост крепких и здоровых растений!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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