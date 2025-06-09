Цветы-хамелеоны? Эти гортензии меняют окраску прямо на глазах, и вот почему

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете, чтобы ваш сад выглядел как обложка журнала? Начните с гортензии — этот цветок не только пышный и эффектный, но и способен менять окраску соцветий. Причем всё зависит от… почвы.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гортензия

Важно помнить: менять оттенки могут только те сорта гортензий, у которых изначально голубые или розовые цветы. Белые, увы, останутся верны себе.

Цвет как реакция на среду

Чтобы добиться насыщенно голубого цвета, растению нужен кислый грунт. При таком pH гортензия начинает "пить" алюминий из почвы, и цвет лепестков меняется. Если же почва щелочная — алюминий становится недоступным, и вместо голубого получится бледный или вовсе розоватый тон.

Проверенный способ — использовать сульфат алюминия или алюмокалиевые квасцы. Эти препараты есть в садовых центрах, а инструкции к ним довольно простые даже для новичков.

Подкислить без химии? Можно

Кислотность можно скорректировать и подручными средствами. Например, раствор лимонной кислоты: 1 столовая ложка на ведро воды. Поливать — под корень, несколько раз за сезон. То же самое с уксусом: 100 мл на 10 литров воды, не чаще двух раз в месяц. Только не лейте по листьям — могут появиться ожоги.

Поддержать кислотную среду поможет мульча: хвойные опилки, кора, кислый торф. Это не только влияет на цвет, но и сохраняет влагу, защищая корни от перегрева и пересыхания.

Если хотите розовый — раскисляйте

Нейтральный или слегка щелочной грунт дает розовую окраску. Для этого почву раскисляют с помощью доломитовой муки, мела или извести. Но не перестарайтесь — слишком щелочная среда грозит болезнями, пожелтением листьев и слабым цветением.

Фосфорные удобрения тоже могут немного усилить розовый оттенок. Но действовать нужно аккуратно, без фанатизма.

Результат не мгновенный, но волшебный

Менять цвет — дело не одного дня. Первые признаки появятся через пару недель, а окончательная трансформация может занять месяц и больше. Терпение и системность — вот главные помощники в этом деле.

И не забывайте: гортензия всё же живое существо, а не раскраска. Не стоит жертвовать её здоровьем ради красивой фотографии. Давайте красоту с умом.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

