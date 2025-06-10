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Секрет лианы клематиса, которая цветёт до заморозков: нужен всего один шаг с ножницами

3:24
Садоводство

Что если один простой приём способен в разы сделать ваш сад ярче и живее? Всё дело в клематисах — настоящих звёздах вертикального озеленения, которые при правильном уходе могут превратиться в цветущий водопад. И главный секрет их пышности — в грамотной обрезке.

Клематис
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клематис

Этот этап не просто формальность, а важный инструмент для управления ростом лианы, её густотой и количеством цветков.

Обрезку проводят либо весной, либо осенью - в то время, когда растение не активно развивается. Летом же любые манипуляции с клематисом могут повредить побеги, нарушить цветение и истощить корневую систему.

Первая группа клематисов: лёгкий режим

Для клематисов первой категории всё довольно просто. Их обрезают ежегодно, сразу после окончания цветения. Удаляют только отмершие стебли и сухие соцветия. А в тёплое время года у молодых побегов прищипывают верхушки — это помогает кусту активно ветвиться и обещает ещё более щедрое цветение в следующем году.

Вторая группа: цветёт дважды, требует хитрости

Эти клематисы цветут два раза за сезон, и требуют более тонкого подхода. Побеги укорачивают до высоты примерно 1,2 метра, но можно сделать ступенчатую обрезку: часть веток оставить длинными, другие — средними (50-60 см), а третьи — почти у основания (30-40 см).

Такой способ создаёт эффект волны — сначала зацветают верхушки, потом середина, а позже нижние побеги. Цветение становится не просто пышным, а непрерывным — до самых заморозков.

Третья группа: коротко, но по делу

Для клематисов этой группы действует совсем другой принцип. Осенью все побеги обрезают почти полностью — оставляют лишь 15-20 см от земли. Главное — сохранить у основания 2-3 здоровые почки. Именно из них весной пойдут новые, мощные побеги.

После такой обрезки почву у основания куста обязательно мульчируют. Смесь компоста, перегноя и песка создаёт защитный слой, помогает сохранить влагу и обеспечивает растения питанием с самого начала сезона.

Когда обрезать

Температура — важный ориентир. Обрезку проводят, когда столбик термометра опускается до +8…+10°C. Слишком ранняя обрезка может сбить растение с ритма, а слишком поздняя — ослабить перед зимовкой.

Как и когда укрывать

Утеплять клематисы следует только при устойчивых морозах — ниже -5°C. Раннее укрытие может сыграть злую шутку: побеги выпревают, особенно в периоды оттепелей.

Лианы из первой и второй группы аккуратно снимают с опор, раскладывают по земле и накрывают лапником или агроволокном. Важно, чтобы побеги не соприкасались с влажной почвой — в противном случае гниль обеспечена.

Своевременная и грамотная обрезка — это не просто уход, а способ раскрыть весь потенциал растения. Если делать всё правильно, клематис превратится из просто симпатичного куста в настоящую гордость участка.

Уточнения

Ломоно́с или клема́тис, или лозинка (лат. Clématis) — род растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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