Плавали, знаем: план спасения для овощей, которые затопило июньскими дождями

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда на участке стоит вода, кажется, что всё потеряно: корни в болоте, листья вялые, а запах — как в старом погребе. Но не спешите хоронить растения! Даже после сильного затопления сад и огород можно спасти — если действовать быстро и грамотно.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лейка

Почему поздние подтопления опаснее весенних

Весной вода стоит на ещё промёрзшей земле, и растения в это время спят. Летние и осенние потопы — другое дело. В этот период корни активно дышат, тянут влагу и питание. И если вместо воздуха подступает вода, начинается угроза гибели — уже через 48 часов начинается отмирание тканей.

Что делать сразу после ухода воды

Дать корням дышать. Аккуратно разрыхлите верхний слой почвы. Не копайте — просто рыхлите, чтобы кислород пошёл вниз. Это особенно важно возле многолетников, кустов и деревьев. Срочно восполнить питание. Застой воды вымывает всё полезное. Чтобы быстро поддержать растения, используйте листовые подкормки — минеральные удобрения, разведённые в воде, и опрыскивание по листу. Спасаем от грибков. Влажность — идеальная среда для плесени и патогенов. Обработайте посадки медьсодержащими средствами — это базовая профилактика грибковых заболеваний. Поддержка корней. Используйте мягкие стимуляторы корнеобразования. Важно не переборщить — пусть концентрация будет слабой, но регулярной.

Укрепляем почву и растения

Мульча с дренажом. Вокруг ослабленных кустов и многолетников насыпьте смесь перегноя с песком. Это удержит влагу на нужном уровне и не даст земле схватиться коркой.

Вокруг ослабленных кустов и многолетников насыпьте смесь перегноя с песком. Это удержит влагу на нужном уровне и не даст земле схватиться коркой. Санитарная обрезка деревьев. Увидели поникшие, сухие ветки? Смело удаляйте — это снизит нагрузку на корневую систему и даст шанс новым побегам.

Увидели поникшие, сухие ветки? Смело удаляйте — это снизит нагрузку на корневую систему и даст шанс новым побегам. Укрытие для теплолюбивых. Овощи и зелень, чувствительные к перепадам температур, после потопа особенно уязвимы. Укрытие агроволокном — это как тёплый плед после холодного душа.

Что делать с газоном и "мертвыми" растениями

Возьмите грабли, уберите остатки ила и мусора. Через неделю, когда почва полностью просохнет — азотная подкормка, и трава пойдёт в рост. Даже если надземная часть сгнила — не трогайте корневище. У многих культур почки пробуждаются через 2-3 недели после стресса.

Последний, но важный шаг: наблюдение

Проверьте участок через 5-7 дней, потом ещё раз через две недели. Не дайте болезням и дефицитам подкрасться незаметно. Чёткая реакция — и даже пострадавший сад сможет пережить удар стихии и снова зацвести.

Уточнения

Дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

