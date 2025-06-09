Цветная капуста разочаровала? Возможно, вы внесли не то удобрение

Цветная капуста — одна из самых полезных культур на грядке. В ней — кладезь витаминов, микроэлементов и незаменимых веществ. А ещё она вкусная, нежная и любима многими гурманами. Поэтому неудивительно, что дачники стараются вырастить её на участке. Вот только получается это далеко не у всех.
Многие удивляются: удобрения вносили, поливали вовремя, а урожай — слабый. Головки не формируются, листья идут в рост, но толку мало. В чём дело?
Ответ — в неподходящей подкормке не в то время.
Цветная капуста крайне чувствительна к этапу развития. Она не прощает "универсального" подхода — ей нужно строго по графику.
Через 2-3 дня после высадки в открытый грунт капусту нужно подкормить органикой. Повтор — через две недели. Минеральные удобрения пока рано! На этом этапе главное — укрепить растение, дать ему силы укорениться.
Теперь органика уже не работает. Настал черёд калийно-фосфорных составов. Без них завязь будет слабой или вовсе не появится. Также капусте нужен азот, но в разумных дозах: перебор приведёт к наращиванию зелени, а не к образованию головки.
Запомните: цветная капуста требует точности. Подкормка не по фазе — и весь сезон может пройти впустую.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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