Огород оживёт, если в почве появятся черви — вот что нужно им для счастья

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дождевые черви — настоящие помощники для дачников. Они рыхлят почву, улучшают её структуру, способствуют росту растений. Но при всём желании не каждый огород может похвастаться их присутствием. Почему?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лопата

Ответ — в составе и состоянии почвы.

Если лопата с трудом входит в землю, а сам грунт плотный, тяжёлый и глинистый — черви туда просто не придут. Такая среда для них враждебна. Им нужен воздух, влага и лёгкость. А в спрессованной земле не хватает ни кислорода, ни движения.

Какая почва нужна дождевым червям

Рыхлая и мягкая , в которую лопата входит без усилий;

Содержит перегной , компост или навоз;

Хорошо удерживает влагу, но не заболочена.

Идеальный вариант — чернозём или почва, которую регулярно обогащают органикой. В такой земле черви не только выживут, но и начнут активно размножаться.

Чем больше червей — тем лучше структура почвы. А значит, растения растут быстрее, корни развиваются мощнее, поливать приходится реже, а урожай становится богаче.

Хотите заселить участок червями? Начните с улучшения почвы. Добавьте компост, перекопайте, разбейте комья. Как только земля станет воздушной — помощники сами придут. И останутся надолго.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



