Огород оживёт, если в почве появятся черви — вот что нужно им для счастья

Дождевые черви — настоящие помощники для дачников. Они рыхлят почву, улучшают её структуру, способствуют росту растений. Но при всём желании не каждый огород может похвастаться их присутствием. Почему?
Ответ — в составе и состоянии почвы.
Если лопата с трудом входит в землю, а сам грунт плотный, тяжёлый и глинистый — черви туда просто не придут. Такая среда для них враждебна. Им нужен воздух, влага и лёгкость. А в спрессованной земле не хватает ни кислорода, ни движения.
Рыхлая и мягкая, в которую лопата входит без усилий;
Содержит перегной, компост или навоз;
Хорошо удерживает влагу, но не заболочена.
Идеальный вариант — чернозём или почва, которую регулярно обогащают органикой. В такой земле черви не только выживут, но и начнут активно размножаться.
Чем больше червей — тем лучше структура почвы. А значит, растения растут быстрее, корни развиваются мощнее, поливать приходится реже, а урожай становится богаче.
Хотите заселить участок червями? Начните с улучшения почвы. Добавьте компост, перекопайте, разбейте комья. Как только земля станет воздушной — помощники сами придут. И останутся надолго.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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