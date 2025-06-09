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Огород оживёт, если в почве появятся черви — вот что нужно им для счастья

1:28
Садоводство

Дождевые черви — настоящие помощники для дачников. Они рыхлят почву, улучшают её структуру, способствуют росту растений. Но при всём желании не каждый огород может похвастаться их присутствием. Почему?

Лопата
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лопата

Ответ — в составе и состоянии почвы.

Если лопата с трудом входит в землю, а сам грунт плотный, тяжёлый и глинистый — черви туда просто не придут. Такая среда для них враждебна. Им нужен воздух, влага и лёгкость. А в спрессованной земле не хватает ни кислорода, ни движения.

Какая почва нужна дождевым червям

  • Рыхлая и мягкая, в которую лопата входит без усилий;

  • Содержит перегной, компост или навоз;

  • Хорошо удерживает влагу, но не заболочена.

Идеальный вариант — чернозём или почва, которую регулярно обогащают органикой. В такой земле черви не только выживут, но и начнут активно размножаться.

Чем больше червей — тем лучше структура почвы. А значит, растения растут быстрее, корни развиваются мощнее, поливать приходится реже, а урожай становится богаче.

Хотите заселить участок червями? Начните с улучшения почвы. Добавьте компост, перекопайте, разбейте комья. Как только земля станет воздушной — помощники сами придут. И останутся надолго.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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