Забудьте про химикаты: вот чем обработать малину от клопов

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если ягоды на кустах вдруг приобрели странный запах, а урожай стал скромнее — возможно, у вас завелись клопы. Эти насекомые не только портят вкус малины, оставляя на ней характерный "аромат", но и снижают количество плодов. Надо срочно действовать.

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Опрятная малина без клопов — не миф, а результат простого ухода. И не понадобится никакая химия. Всего два домашних средства справятся с вредителями без вреда для урожая.

Настой из луковой шелухи

Не выбрасывайте шелуху — она пригодится. Залейте её водой и оставьте на 5 дней в тёплом месте. Готовый настой процедите и разбавьте водой в соотношении 1:4. Этим раствором нужно опрыскивать кусты малины.

Важно: одной обработки недостаточно. Чтобы клопы действительно исчезли, процедуру проводят от 5 до 10 раз за сезон.

Горчичный раствор — экстренная помощь

Если нужно подействовать быстро, поможет горчица. Пропорция проста: одна рюмка горчичного порошка на десять рюмок воды. Этого объема хватает на один куст.

Наносить можно любым способом — даже рукой или веником. Главное, чтобы раствор покрыл листья и ветки. Это отпугивает вредителей, не причиняя вреда растению.

Такие простые и недорогие методы позволяют не только сберечь ягоды, но и сохранить здоровье почвы и пчёл, которые активно работают рядом с малиной.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

