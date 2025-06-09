Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ренессанс в театре Модерн: в спектакле Юрия Грымова оживают великие произведения искусства
Меня сделали наркоманом: Джастин Бибер обвинил бывшую команду в сломанной психике
Электровозы СССР: от первых моделей до современных локомотивов
Мастерская смерти под крышей мирного дома: ВСУ наладили производство дронов в квартирах
Курс доллара может рвануть к 93: новая ставка ЦБ подталкивает рубль к краю
Запах, который обманет желудок: духи, сводящие с ума быстрее десерта
Горшок не резиновый: три тревожных сигнала, что кактус задыхается в старом доме
Мутные фары: водители в восторге от одного подручного ингредиента
Тренировки до отказа: что произойдёт с мышцами, если дожать до последнего

Посадите это рядом с арбузами — не придётся покупать удобрения

1:33
Садоводство

Хитрость, о которой знают опытные дачники: на маленьком участке можно вырастить рекордный урожай без лишней возни — если правильно совместить культуры. Арбуз — не исключение. Он не только благодарен за правильное соседство, но и расцветает на глазах, если рядом поселить одну крохотную, но полезную культуру.

Арбуз
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арбуз

Речь — о редьке. Этот скромный корнеплод делает сразу несколько дел: улучшает почву, защищает арбуз от вредителей и одновременно привлекает насекомых-опылителей. А его пышная зелень действует как живая изгородь против летающих "паразитов".

Идея проста: высаживать арбузы и редьку на одной грядке. Сначала — арбузы, потом — редьку для хранения на зиму. Участок не пустует, и каждая культура работает на урожай соседа.

А можно пойти дальше и окружить арбуз душистыми растениями. Что подойдёт:

  • кориандр,

  • тимьян,

  • анис,

  • шалфей,

  • укроп,

  • рукола,

  • базилик.

Все эти травы не только отпугивают вредителей, но и делают арбузное соседство ароматным и полезным. Их сажают в начале июня — сначала базилик, а следом, чуть позже, редьку.

Такой подход особенно хорош для небольших участков: когда нет лишнего места, приходится включать сообразительность. И результат приятно удивляет — вместо утомительного ухода вас ждёт пышный урожай, которому радуется даже ленивый дачник.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Авто
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Этот день стал поворотным в истории английской знати: жестокое убийство на глазах у толпы Игорь Буккер Этнос сатанизма. Государство, которое не хоронит своих — теряет право на мораль Дмитрий Плотников
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Последние материалы
Незаметная угроза в кармане: как соцсети усиливают депрессию у детей
Установка за пару часов: декоративные панели спасают от ремонта
Лазер против болезни: нанотехнологии сделали шаг в медицину
Этот десерт тает в руках и в сердце: как приготовить клубнику в шоколаде за 10 минут
Русские на пляже: что итальянец считает странным в привычках наших туристов?
+35 на улице, +100 в колесе: как жара делает даже новую резину опасной
Днепропетровская область на грани — возможный поворот всей спецоперации уже начался
Пылающая ночь на западе Украины: ракеты, дроны и удар по базе с инструкторами
Убийца из 90-х всплыл на передовой — кем стал "лесной маньяк" спустя 30 лет
Евроскептиков сочли проблемой для единой энергосистемы ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.