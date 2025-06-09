Посадите это рядом с арбузами — не придётся покупать удобрения

Хитрость, о которой знают опытные дачники: на маленьком участке можно вырастить рекордный урожай без лишней возни — если правильно совместить культуры. Арбуз — не исключение. Он не только благодарен за правильное соседство, но и расцветает на глазах, если рядом поселить одну крохотную, но полезную культуру.
Речь — о редьке. Этот скромный корнеплод делает сразу несколько дел: улучшает почву, защищает арбуз от вредителей и одновременно привлекает насекомых-опылителей. А его пышная зелень действует как живая изгородь против летающих "паразитов".
Идея проста: высаживать арбузы и редьку на одной грядке. Сначала — арбузы, потом — редьку для хранения на зиму. Участок не пустует, и каждая культура работает на урожай соседа.
А можно пойти дальше и окружить арбуз душистыми растениями. Что подойдёт:
кориандр,
тимьян,
анис,
шалфей,
укроп,
рукола,
базилик.
Все эти травы не только отпугивают вредителей, но и делают арбузное соседство ароматным и полезным. Их сажают в начале июня — сначала базилик, а следом, чуть позже, редьку.
Такой подход особенно хорош для небольших участков: когда нет лишнего места, приходится включать сообразительность. И результат приятно удивляет — вместо утомительного ухода вас ждёт пышный урожай, которому радуется даже ленивый дачник.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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