Посадите это рядом с арбузами — не придётся покупать удобрения

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хитрость, о которой знают опытные дачники: на маленьком участке можно вырастить рекордный урожай без лишней возни — если правильно совместить культуры. Арбуз — не исключение. Он не только благодарен за правильное соседство, но и расцветает на глазах, если рядом поселить одну крохотную, но полезную культуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арбуз

Речь — о редьке. Этот скромный корнеплод делает сразу несколько дел: улучшает почву, защищает арбуз от вредителей и одновременно привлекает насекомых-опылителей. А его пышная зелень действует как живая изгородь против летающих "паразитов".

Идея проста: высаживать арбузы и редьку на одной грядке. Сначала — арбузы, потом — редьку для хранения на зиму. Участок не пустует, и каждая культура работает на урожай соседа.

А можно пойти дальше и окружить арбуз душистыми растениями. Что подойдёт:

кориандр,

тимьян,

анис,

шалфей,

укроп,

рукола,

базилик.

Все эти травы не только отпугивают вредителей, но и делают арбузное соседство ароматным и полезным. Их сажают в начале июня — сначала базилик, а следом, чуть позже, редьку.

Такой подход особенно хорош для небольших участков: когда нет лишнего места, приходится включать сообразительность. И результат приятно удивляет — вместо утомительного ухода вас ждёт пышный урожай, которому радуется даже ленивый дачник.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

