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Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха

1:19
Садоводство

Когда земля в огороде становится твёрже старого кирпича, никакой лопате не весело. Перекопка превращается в силовую тренировку, а корни растений задыхаются от нехватки воздуха. Урожай при этом — как у ленивого дачника. Но есть простой способ превратить тяжёлую почву в рыхлую и плодородную.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Что делать, если земля стала каменной

Нужно не просто копать, а менять структуру почвы. И для этого подойдут два доступных помощника.

1. Песок — для лёгкости и дыхания

Если почва глинистая и слежалась, пора вооружаться ведром песка. Расход — 1 ведро на 1 квадратный метр. Песок разрыхляет грунт и надолго сохраняет его воздушность. Растения чувствуют себя как на курорте.

2. Компост — питание и структура

Это не просто удобрение, а настоящая шведская столовая для почвы. Компост улучшает воздухопроницаемость, насыщает микроэлементами и делает грунт мягким, как подушка. А растения отвечают дружным ростом и щедрым урожаем.

Если грядки стали непроходимыми, как асфальт — пора добавить песка и компоста. И земля вздохнёт, а вы забудете, что значит "копать с проклятиями".

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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