Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха

Когда земля в огороде становится твёрже старого кирпича, никакой лопате не весело. Перекопка превращается в силовую тренировку, а корни растений задыхаются от нехватки воздуха. Урожай при этом — как у ленивого дачника. Но есть простой способ превратить тяжёлую почву в рыхлую и плодородную.
Нужно не просто копать, а менять структуру почвы. И для этого подойдут два доступных помощника.
Если почва глинистая и слежалась, пора вооружаться ведром песка. Расход — 1 ведро на 1 квадратный метр. Песок разрыхляет грунт и надолго сохраняет его воздушность. Растения чувствуют себя как на курорте.
Это не просто удобрение, а настоящая шведская столовая для почвы. Компост улучшает воздухопроницаемость, насыщает микроэлементами и делает грунт мягким, как подушка. А растения отвечают дружным ростом и щедрым урожаем.
Если грядки стали непроходимыми, как асфальт — пора добавить песка и компоста. И земля вздохнёт, а вы забудете, что значит "копать с проклятиями".
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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