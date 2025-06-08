Гниёт прямо на глазах: как спасти юкку до того, как будет поздно

Жила-была юкка — росла себе, радовала глаз, пока однажды её листья не начали опускаться, теряя упругость и цвет. Если зелень стала вялой, а ствол — мягким, скорее всего, это не каприз, а гниль стебля. Болезнь развивается быстро и беспощадно, а у неопытных цветоводов часто не оставляет шанса на спасение.
Жёлтые основания листьев, вялый стебель, потеря формы. Если листья уже почернели и отпали — юкка обречена. Но если зелень пока держится, действовать нужно срочно.
Обрезать всё больное. Удалите мягкие участки ствола, вялые листья и загнивающие зоны.
Извлечь растение из горшка.
Осмотреть корни. Всё, что тёмное, слизистое или пахнет — под нож.
Обработать фунгицидом. Подойдут "Топаз", коллоидная сера или медный купорос.
Посадить в свежий, сухой грунт. И забыть о поливе на 4-5 дней.
Если ствол один и он уже гниёт — отрезаем макушку и укореняем. Всё остальное — в утиль.
Да, шансов мало, но у юкки есть привычка держаться за жизнь до последнего. Иногда и с одной верхушки вырастает новое, крепкое растение.
Ю́кка (лат. Yúcca) — род древовидных вечнозелёных растений подсемейства Агавовые (Agavoideae) семейства Спаржевые (Asparagaceae).
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