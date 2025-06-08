Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тело в культуре: что считают красивым в разных странах и как это меняет наш спорт
Кошачьи шалости: почему играть с целлофановыми пакетами опасно для вашего питомца
Мучнистая атака: сад под угрозой, но в ходу только зелёное оружие
Пена исчезает, посуда остаётся грязной — но виновато не средство
Салонный эффект своими руками: домашний ботокс за копейки
Как две жизни переплетаются: Мари Краймбрери рассказала о своём альбоме, ставшем для неё вторым ребёнком
Авиаскандал с Turkish Airlines и Egypt Air привело к незапланированной встрече в Росавиации
Перекусы на работе, которые поддержат вашу энергию и не помешают фигуре
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто

Бить или не бить? Секретный приём для тех, кто выращивает помидоры в теплице

1:09
Садоводство

Полить, подкормить, подвязать — всё это знают даже новички. Но у тех, кто годами собирает ведра помидоров, есть одна особая хитрость. Необычная, но действенная: томаты нужно… встряхнуть. А точнее — аккуратно встряхнуть кусты или даже слегка "ударить" по ним рукой. Не из вредности — из заботы.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Зачем это делают

Процедура имитирует ветер. В теплице он не гуляет, а значит, растениям не хватает естественного стресса для крепости и завязывания плодов. Мягкое встряхивание стимулирует корни, укрепляет стебли и помогает лучше опыляться цветкам. Главное — не переусердствовать. Томаты — не боксёры, а нежные аристократы грядки.

Важно помнить:

  • Манипуляция подходит только для тепличных кустов

  • Делать это лучше утром

  • После процедуры не забыть полить — стресс компенсируется влагой

Дополнительно:

Чтобы кусты не вытягивались и не тратили силы впустую, стоит подрезать верхушки. Это помогает томату пустить энергию в корневую систему и плоды, а не в лишнюю зелёную массу.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Авто
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут Аудио 
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Шоу-бизнес
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду? Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Последние материалы
Мучнистая атака: сад под угрозой, но в ходу только зелёное оружие
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо
Пена исчезает, посуда остаётся грязной — но виновато не средство
Салонный эффект своими руками: домашний ботокс за копейки
Как две жизни переплетаются: Мари Краймбрери рассказала о своём альбоме, ставшем для неё вторым ребёнком
Авиаскандал с Turkish Airlines и Egypt Air привело к незапланированной встрече в Росавиации
Перекусы на работе, которые поддержат вашу энергию и не помешают фигуре
13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто
Скрытая угроза: как высокое потребление этого продукта влияет на риск рака толстой кишки
Киев спешит за победой под Тёткино — несмотря на возражения командиров ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.