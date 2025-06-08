Бить или не бить? Секретный приём для тех, кто выращивает помидоры в теплице

Полить, подкормить, подвязать — всё это знают даже новички. Но у тех, кто годами собирает ведра помидоров, есть одна особая хитрость. Необычная, но действенная: томаты нужно… встряхнуть. А точнее — аккуратно встряхнуть кусты или даже слегка "ударить" по ним рукой. Не из вредности — из заботы.
Зачем это делают
Процедура имитирует ветер. В теплице он не гуляет, а значит, растениям не хватает естественного стресса для крепости и завязывания плодов. Мягкое встряхивание стимулирует корни, укрепляет стебли и помогает лучше опыляться цветкам. Главное — не переусердствовать. Томаты — не боксёры, а нежные аристократы грядки.
Важно помнить:
Манипуляция подходит только для тепличных кустов
Делать это лучше утром
После процедуры не забыть полить — стресс компенсируется влагой
Дополнительно:
Чтобы кусты не вытягивались и не тратили силы впустую, стоит подрезать верхушки. Это помогает томату пустить энергию в корневую систему и плоды, а не в лишнюю зелёную массу.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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