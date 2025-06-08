Салат без стрелки даже в жару: кто-то уже срезает, а другие только мечтают

Весной на грядках — аврал. Пока сеют морковь, пикируют помидоры и высаживают перец, зелень откладывают "на потом". А зря! Начало лета — как раз то самое время, когда стоит заняться посевом салатов. Но тут дачников поджидает проблема: жара, и как следствие — стрелка вместо листьев. Что делать?
Салаты уходят в цвет из-за длинного светового дня. А в июне солнце словно работает на сверхурочных. Листьев становится меньше, вкуса — тоже. Но если подобрать сорт с умом, стрелкования можно избежать.
Секрет прост: выбирайте кочанные и полукочанные виды. Из проверенных — "Айсберг" и "Романо". Они не уходят в цвет, если не забывать про регулярный полив.
Тут действует другой принцип: меньше объём — чаще посев. Засеяли немного, срезали через 2 недели — и снова посеяли. Так зелень на столе будет без перебоев, и никакой цветущей ботвы!
Зелёный салат — салат из свежих листовых овощей (салатных овощей, щавеля и шпината) в различных заправках (винегретной, майонезе или сливках).
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