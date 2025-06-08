Салат без стрелки даже в жару: кто-то уже срезает, а другие только мечтают

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной на грядках — аврал. Пока сеют морковь, пикируют помидоры и высаживают перец, зелень откладывают "на потом". А зря! Начало лета — как раз то самое время, когда стоит заняться посевом салатов. Но тут дачников поджидает проблема: жара, и как следствие — стрелка вместо листьев. Что делать?

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Листовой салат

Зелень цветёт не просто так

Салаты уходят в цвет из-за длинного светового дня. А в июне солнце словно работает на сверхурочных. Листьев становится меньше, вкуса — тоже. Но если подобрать сорт с умом, стрелкования можно избежать.

Какие салаты не подводят

Секрет прост: выбирайте кочанные и полукочанные виды. Из проверенных — "Айсберг" и "Романо". Они не уходят в цвет, если не забывать про регулярный полив.

Что делать с листовыми

Тут действует другой принцип: меньше объём — чаще посев. Засеяли немного, срезали через 2 недели — и снова посеяли. Так зелень на столе будет без перебоев, и никакой цветущей ботвы!

Уточнения

Зелёный салат — салат из свежих листовых овощей (салатных овощей, щавеля и шпината) в различных заправках (винегретной, майонезе или сливках).

