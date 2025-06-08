Пахнет вкусно, жужжит тишина: что сажают хитрые дачники против назойливых мух

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачный сезон — это про отдых, шашлыки и аромат трав в воздухе. Но всё портит жужжание над ухом и бесцеремонная посадка мухи прямо в стакан с компотом. Как избавиться от надоедливых насекомых, не пуская в ход токсичные аэрозоли? Всё проще, чем кажется — спасение растёт прямо под окнами!

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

1. Лаванда — красота с защитной функциейЭто не просто декоративный цветок, а натуральный репеллент. Её аромат действует на мух как сирена тревоги: насекомые не выносят запаха лаванды. Высадите кустики рядом с беседкой или зоной барбекю — получите и красоту, и защиту в одном флаконе.

2. Базилик — пряность против летающих хулиганов

Этот кулинарный фаворит отлично работает и как средство от мух. Аромат базилика действует отпугивающе на насекомых, а для вас — это повод срывать свежие листья прямо с грядки к ужину. И вкусно, и полезно, и спокойно!

3. Шалфей — в дело пойдёт даже сухой

Шалфей не просто красиво смотрится на участке — его эфирные масла известны как эффективное средство против насекомых. А ещё вы можете сжигать сушёные веточки — дым шалфея отгоняет не только мух, но и комаров.

Уточнения

Му́хи — насекомые, входящие в отряд Двукрылые (Diptera). Первоначально мухами называли всех двукрылых насекомых (включая комаров).

