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Пышная, красивая — и бесполезная: вот почему ваша облепиха никогда не даст урожай

1:50
Садоводство

Облепиха может расти мощно, пышно и даже захватывать всё больше пространства на участке, но при этом… не давать ни одной ягоды. Многие списывают это на сорт, возраст или почву. Но причина куда прозаичнее — и в прямом смысле рядом.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Почему красивая, но бесплодная

Если облепиха цветёт, выглядит здоровой, да ещё и разрастается вширь, а урожая всё равно нет — дело в отсутствии опылителя. Да, это растение двудомное. Это значит, что женские и мужские цветки растут на разных деревьях.

Если вы посадили только один куст (или только женское растение), урожая не будет никогда. Даже при идеальной агротехнике.

Как определить, кто есть кто

Внешне отличить мужское дерево от женского можно уже на втором-третьем году жизни:

  • Мужские почки крупнее, округлые, "пухлые".

  • Женские почки мелкие и вытянутые, напоминают заострённый наконечник.

Если вы обнаружили, что на участке одни только "девочки", срочно ищите для них "кавалера".

Сколько кустов нужно

Одного мужского куста хватает примерно на 5-6 женских. Главное — чтобы он находился на расстоянии до 10 метров, иначе опыление может быть затруднено. Лучше сажать с подветренной стороны — чтобы пыльца легко попадала на цветки.

Также стоит помнить: мужское дерево не даёт ягод, поэтому неопытные дачники часто удаляют его, считая бесполезным.

Ещё одна хитрость — время цветения

Если даже есть оба пола, но они цветут не одновременно, урожая снова не будет. Поэтому при покупке обращайте внимание на совпадение сроков цветения сортов. Это особенно важно в регионах с короткой весной.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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