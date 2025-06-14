Яблоня зацветёт, как никогда: три зелёных соседа, которые творят чудеса в саду

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яблоня — капризное дерево. Вроде бы почва подходящая, и полив есть, и место солнечное — а урожай оставляет желать лучшего. Секрет может быть не в уходе, а в окружении. Некоторые растения под яблоней способны стать для неё настоящими союзниками: улучшить питание, отпугнуть вредителей и даже усилить плодоношение.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоки

Вот три самых полезных соседа, которые стоит поселить под яблоней уже в этом сезоне.

1. Календула — ароматная защита от тли и муравьёв

Календула, или ноготки, выделяет в почву вещества, которые отпугивают тлю и муравьёв — главных разносчиков яблоневых болезней. Помимо этого, её яркие цветы привлекают полезных насекомых, которые питаются вредителями. А ещё она улучшает микрофлору почвы вокруг корней дерева.

Сажайте кольцом вокруг ствола — и яблоня отблагодарит вас здоровыми листьями и стабильным урожаем.

2. Шнитт-лук — барьер от грибков

Этот многолетний лук не только съедобен, но и чрезвычайно полезен для сада. Его корневая система выделяет вещества, подавляющие рост грибков и патогенов в почве. Он особенно эффективен против парши — одного из главных врагов яблони.

Шнитт-лук красиво обрамляет приствольный круг и не мешает яблоне развиваться.

3. Люпин — природное удобрение

Люпин — это не просто красивый цветок. Он работает как зелёное удобрение: на его корнях живут бактерии, фиксирующие азот из воздуха и обогащающие им почву. Для яблони это значит: больше питательных веществ — больше завязей и сочных плодов.

Люпин сажают в тени кроны, и он прекрасно чувствует себя даже при слабом освещении.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

