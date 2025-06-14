Яблоня зацветёт, как никогда: три зелёных соседа, которые творят чудеса в саду

Яблоня — капризное дерево. Вроде бы почва подходящая, и полив есть, и место солнечное — а урожай оставляет желать лучшего. Секрет может быть не в уходе, а в окружении. Некоторые растения под яблоней способны стать для неё настоящими союзниками: улучшить питание, отпугнуть вредителей и даже усилить плодоношение.
Вот три самых полезных соседа, которые стоит поселить под яблоней уже в этом сезоне.
Календула, или ноготки, выделяет в почву вещества, которые отпугивают тлю и муравьёв — главных разносчиков яблоневых болезней. Помимо этого, её яркие цветы привлекают полезных насекомых, которые питаются вредителями. А ещё она улучшает микрофлору почвы вокруг корней дерева.
Сажайте кольцом вокруг ствола — и яблоня отблагодарит вас здоровыми листьями и стабильным урожаем.
Этот многолетний лук не только съедобен, но и чрезвычайно полезен для сада. Его корневая система выделяет вещества, подавляющие рост грибков и патогенов в почве. Он особенно эффективен против парши — одного из главных врагов яблони.
Шнитт-лук красиво обрамляет приствольный круг и не мешает яблоне развиваться.
Люпин — это не просто красивый цветок. Он работает как зелёное удобрение: на его корнях живут бактерии, фиксирующие азот из воздуха и обогащающие им почву. Для яблони это значит: больше питательных веществ — больше завязей и сочных плодов.
Люпин сажают в тени кроны, и он прекрасно чувствует себя даже при слабом освещении.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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