Картошка растёт, как на дрожжах: всего один необычный ингредиент в лунке

Почему у одних дачников картошка крупная, ровная, да ещё и в изобилии, а у других — мелочь, с грецкий орех? Всё дело в старом, но проверенном приёме: что именно положить в каждую лунку при посадке. Эта простая добавка может увеличить урожай на 50%, и для неё не нужны дорогостоящие удобрения или хитрые схемы.
Садоводы часто кидаются в крайности: кто-то засыпает золу, кто-то — свежий навоз. В первом случае есть риск пересушить почву, во втором — сжечь ростки. Но секрет вовсе не в них.
Чтобы клубни стали по-настоящему крупными, в лунку нужно положить комплекс из трёх компонентов:
Щепотка древесной золы — даёт калий и защищает от грибков (но в меру!).
Немного луковой шелухи — природный антисептик и источник микроэлементов.
Сухой хлеб или кусочек черного хлеба — необычный компонент, который активизирует полезные микроорганизмы в почве.
Такой состав создаёт идеальную питательную среду, при этом не перенасыщая почву азотом.
Хлеб и шелуха стимулируют развитие полезной микрофлоры. А именно она помогает усвоению питательных веществ. Это тот случай, когда биология работает на урожай.
Важно: хлеб не должен быть плесневым — это опасно для почвы. Лучше слегка подсушенный, без признаков гнили.
Даже с идеальной начинкой в лунке результат может подвести, если посадка слишком глубокая. Оптимум — 8-10 см. При более глубокой посадке клубни могут не получить достаточно тепла и воздуха, а при слишком мелкой — будут "вылазить" на поверхность.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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