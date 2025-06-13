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Картошка растёт, как на дрожжах: всего один необычный ингредиент в лунке

1:52
Садоводство

Почему у одних дачников картошка крупная, ровная, да ещё и в изобилии, а у других — мелочь, с грецкий орех? Всё дело в старом, но проверенном приёме: что именно положить в каждую лунку при посадке. Эта простая добавка может увеличить урожай на 50%, и для неё не нужны дорогостоящие удобрения или хитрые схемы.

Картофель
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Не зола и не перегной

Садоводы часто кидаются в крайности: кто-то засыпает золу, кто-то — свежий навоз. В первом случае есть риск пересушить почву, во втором — сжечь ростки. Но секрет вовсе не в них.

Чтобы клубни стали по-настоящему крупными, в лунку нужно положить комплекс из трёх компонентов:

  • Щепотка древесной золы — даёт калий и защищает от грибков (но в меру!).

  • Немного луковой шелухи — природный антисептик и источник микроэлементов.

  • Сухой хлеб или кусочек черного хлеба — необычный компонент, который активизирует полезные микроорганизмы в почве.

Такой состав создаёт идеальную питательную среду, при этом не перенасыщая почву азотом.

Картофель любит микробиологию

Хлеб и шелуха стимулируют развитие полезной микрофлоры. А именно она помогает усвоению питательных веществ. Это тот случай, когда биология работает на урожай.

Важно: хлеб не должен быть плесневым — это опасно для почвы. Лучше слегка подсушенный, без признаков гнили.

Не забывайте про правильную глубину

Даже с идеальной начинкой в лунке результат может подвести, если посадка слишком глубокая. Оптимум — 8-10 см. При более глубокой посадке клубни могут не получить достаточно тепла и воздуха, а при слишком мелкой — будут "вылазить" на поверхность.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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