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Не роза, а эффект круче: этот цветок превращает дачу в сад миллионера без капли забот

2:07
Садоводство

Этот цветок любят дизайнеры ландшафта и дачники, уставшие от капризных растений. Он не просит ежедневного внимания, не боится жары и холодов, а вместо этого одаривает участок ярким цветением и "дорогим" внешним видом. Речь — об эустоме, и в этом сезоне она стала настоящей звездой клумб.

Эустома
Фото: flickr.com by Alex Proimos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эустома

Почему именно эустома

Мода на растения, не требующие постоянной заботы, с каждым годом растёт. Эустома идеально вписывается в этот тренд:

  • Цветёт обильно и долго, до самой осени.

  • Не капризничает на солнце и в полутени.

  • Устойчива к засухе, не требует частого полива.

  • Практически не болеет — у неё крепкий иммунитет.

  • Разнообразие оттенков делает её украшением любой клумбы.

Эффектная простота: за что её любят ландшафтные дизайнеры

Эустома часто используется в оформлении парадных зон, террас, каменных садов. Её строгое, но богатое цветение напоминает розу, а аккуратный кустик сохраняет форму всё лето. Она отлично сочетается с другими культурами — от декоративных злаков до петуний и лавандовых бордюров.

Это цветок, который моментально делает участок "дорогим" на вид — и не требует для этого особых усилий.

Посадка: проще не бывает

Выращивать эустому можно и рассадой, и посевом в грунт. Главное — выбрать участок с лёгкой почвой и без застоя воды. Она любит дренаж и не терпит тяжёлого, плотного грунта.

Важно: эустома медленно стартует. Первые ростки кажутся слабыми, но позже они укрепляются и начинают активно развиваться. Терпение будет вознаграждено: к середине лета куст превращается в пышную цветущую композицию.

Не требует ни обрезки, ни подвязки

В отличие от многих садовых цветов, эустома не разваливается, не теряет форму и не нуждается в постоянной корректировке. Можно просто любоваться — без ножниц и верёвок.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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