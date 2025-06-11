Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники недоумевают: клубни сажали вовремя, с поливом всё в порядке, а урожай — скудный. Причина может крыться в самом процессе окучивания. Эта, казалось бы, простая агротехническая процедура часто выполняется с грубыми нарушениями, которые резко снижают результат.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Посадка картофеля

1. Окучивание слишком рано — под нож пошли ростки

Первая ошибка — торопливость. Если проводить окучивание до того, как ботва достаточно поднимется, существует риск повредить молодые побеги. Особенно это касается тех, кто использует мотокультиватор: неокрепшие стебли легко ломаются или обрубаются, а повреждённое растение уже не сможет нормально развиваться.

Окучивать нужно, когда кусты достигают высоты 15-20 см — в этот момент уже можно формировать "гребни" без ущерба для зелёной массы.

2. Слишком высокая насыпь — клубни задыхаются

Многие полагают, что чем выше насыпь земли, тем больше клубней. Но это не так. Чрезмерное количество почвы вокруг куста приводит к тому, что нижняя часть растения лишается доступа к кислороду. Корни начинают загнивать, а картофель развивается слабо. И в итоге урожай выходит меньше обычного.

Оптимальная высота насыпи — около 15 см. При повторном окучивании её можно увеличить до 20-25 см, но не выше.

3. Пренебрежение вторым окучиванием

Многие дачники ограничиваются одним окучиванием. Это грубая ошибка. Первое окучивание формирует "подушку" для клубней, но чтобы обеспечить им защиту и питание до самого сбора урожая, нужно повторить процедуру через 2-3 недели.

Без второго этапа картошка остаётся незащищённой от жары, осадков и вредителей, а новые клубни могут вылезать на поверхность, позеленеть и испортиться.

4. Сухая почва — и толку ноль

Окучивание по сухой, пыльной земле практически бесполезно. Земля не формирует плотный защитный валик и быстро осыпается. К тому же влага, которая так важна для клубней, не задерживается.

Лучшее время для работы — после дождя или полива, когда почва слегка влажная, но не липкая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

