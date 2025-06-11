Окучили — и остались без картошки: ошибки, которые губят урожай прямо под носом

Многие дачники недоумевают: клубни сажали вовремя, с поливом всё в порядке, а урожай — скудный. Причина может крыться в самом процессе окучивания. Эта, казалось бы, простая агротехническая процедура часто выполняется с грубыми нарушениями, которые резко снижают результат.
Первая ошибка — торопливость. Если проводить окучивание до того, как ботва достаточно поднимется, существует риск повредить молодые побеги. Особенно это касается тех, кто использует мотокультиватор: неокрепшие стебли легко ломаются или обрубаются, а повреждённое растение уже не сможет нормально развиваться.
Окучивать нужно, когда кусты достигают высоты 15-20 см — в этот момент уже можно формировать "гребни" без ущерба для зелёной массы.
Многие полагают, что чем выше насыпь земли, тем больше клубней. Но это не так. Чрезмерное количество почвы вокруг куста приводит к тому, что нижняя часть растения лишается доступа к кислороду. Корни начинают загнивать, а картофель развивается слабо. И в итоге урожай выходит меньше обычного.
Оптимальная высота насыпи — около 15 см. При повторном окучивании её можно увеличить до 20-25 см, но не выше.
Многие дачники ограничиваются одним окучиванием. Это грубая ошибка. Первое окучивание формирует "подушку" для клубней, но чтобы обеспечить им защиту и питание до самого сбора урожая, нужно повторить процедуру через 2-3 недели.
Без второго этапа картошка остаётся незащищённой от жары, осадков и вредителей, а новые клубни могут вылезать на поверхность, позеленеть и испортиться.
Окучивание по сухой, пыльной земле практически бесполезно. Земля не формирует плотный защитный валик и быстро осыпается. К тому же влага, которая так важна для клубней, не задерживается.
Лучшее время для работы — после дождя или полива, когда почва слегка влажная, но не липкая.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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