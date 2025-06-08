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Дождь идёт, но урожай не пострадает: 6 лайфхаков для огородников в сырую погоду

3:45
Садоводство » Советы

Дождливая погода может стать настоящим испытанием для огородников. Чрезмерная влажность может негативно сказаться на растениях, способствуя развитию болезней, загниванию корней и ухудшению структуры почвы. Однако, владея некоторыми знаниями и рекомендациями, вы сможете эффективно управлять своим огородом даже в условиях постоянных дождей. 

Капли дождя
Фото: commons.wikimedia.org by Rodrigo Paredes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Капли дождя

Следите за состоянием почвы

  • Проверьте уровень влажности: постоянные дожди могут привести к чрезмерному увлажнению почвы. Используйте лопату или щуп, чтобы проверить, насколько глубокие слои почвы перенасыщены влагой. Если верхний слой почвы слишком влажный, стоит отсрочить любые работы.
  • Сделайте дренажные каналы: в случае, если у вас на огороде образуются лужи, создайте дренажные каналы, чтобы обеспечить отвод избыточной влаги. Это поможет избежать затопления корней растений.

Убирайте болезненные растения

  • - Снимите пораженные растения: если на растениях появились признаки грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса или гнили, следует удалить их, чтобы предотвратить распространение инфекции на здоровые растения.
  • Обработка фунгицидами: в случае, если ваши растения уже начинают болеть, не упустите возможность обработать их противогрибковыми средствами. Это поможет предотвратить развитие болезней и сохранить урожай.

Обеспечьте защиту от переувлажнения

  • Сделайте мульчирование: используйте мульчу, чтобы предотвратить испарение влаги из почвы. Мульча также поможет сохранить структуру почвы и предотвратить развитие плесени.
  • Поднимите грядки: если у вас есть возможность, поднимите грядки на уровень 15-20 см, чтобы они находились выше уровня возможного затопления. Это поможет корням растений оставаться сухими и хорошо проветриваются.

Защита от заболеваний

  • Участие полезных насекомых: возможно, в дождливую погоду полезные насекомые, такие как божьи коровки или другие энтомофаги, могут стать реальными защитниками ваших растений от вредителей и болезней.
  • Рекомендуемая система севооборота: чтобы предотвратить засорение огорода заболеваниями, учитывайте, какие культуры вы сажаете на одной и той же грядке в разные сезоны. Интервал между разными культурами способствует минимизации числа патогенов в земле.

Поддерживайте растения

  • Убирайте лишние листья: удаляйте старые и поврежденные листья, которые могут задерживать влагу и способствовать развитию гнили и плесени.
  • Подвязывайте растения: поддерживайте стебли высоких и кустистых растений, чтобы избежать их падения из-за чрезмерной влажности.

Используйте укрытия

  • Тёмные укрытия: важно укрыть деликатные растения или поднять их с помощью конструкций, таких как дуги или парники, чтобы предотвратить прямую связь с избыточной влагой.
  • Светопрозрачные укрытия: используйте пленку или другой материал для укрытия, чтобы защитить растения от дождя, но оставьте достаточно пространства для вентиляции.

Дождливая погода может стать настоящим вызовом для огородников, но, следуя этим рекомендациям и принимая меры предосторожности, вы сможете защитить свои растения и сохранить урожай. Будьте внимательны к состоянию почвы и растений, используйте профилактические меры и применяйте защитные методы. Помните, что даже в условиях ненастной погоды ваш огород может оставаться здоровым и продуктивным!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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