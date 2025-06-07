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Забудьте про волшебные удобрения — вот что действительно заставляет герань цвести

1:42
Садоводство

Балкон, усыпанный алыми, розовыми и белыми соцветиями — мечта каждого, кто хоть раз посадил герань. Но чтобы добиться этой роскоши, одной любви к растениям мало. Нужно действовать — правильно и вовремя.

Герань
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Герань

Обрезка — вот ключ к непрерывному цветению. Это не магия и не секретный эликсир. Просто возьмите чистые ножницы и удалите все увядшие цветы. Стебли срезайте немного ниже листового узла — аккуратно, не спеша. Так герань направит свои силы не на "прошлое", а на новые бутоны.

Этот нехитрый прием работает как по нотам. Растение чувствует заботу и отвечает ярким, мощным цветением. К тому же такая обрезка снижает риск появления плесени и болезней — сухие цветы удерживают влагу, и это опасно.

Но цветение — это не только про секатор.

Что еще важно знать:

  • Почва должна быть рыхлой и дренированной. Застой воды = гниль.
  • Весной подкармливайте герань удобрением для цветущих растений или органикой.
  • Обрезку лучше проводить осенью.
  • В холода защитите кусты: укройте или занесите в помещение.
  • Следите за поливом — переувлажнение губительно.
  • Герань — солнечное растение. Чем больше света, тем лучше.
  • Регулярно поворачивайте горшки, чтобы крона развивалась равномерно.
  • И не забывайте про вредителей — их нужно вовремя выявлять.

Герань не требует чудес — ей нужно чуть больше внимания и немного системы. Но если дать ей это, она отплатит щедро.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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