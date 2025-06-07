Забудьте про волшебные удобрения — вот что действительно заставляет герань цвести

Балкон, усыпанный алыми, розовыми и белыми соцветиями — мечта каждого, кто хоть раз посадил герань. Но чтобы добиться этой роскоши, одной любви к растениям мало. Нужно действовать — правильно и вовремя.
Обрезка — вот ключ к непрерывному цветению. Это не магия и не секретный эликсир. Просто возьмите чистые ножницы и удалите все увядшие цветы. Стебли срезайте немного ниже листового узла — аккуратно, не спеша. Так герань направит свои силы не на "прошлое", а на новые бутоны.
Этот нехитрый прием работает как по нотам. Растение чувствует заботу и отвечает ярким, мощным цветением. К тому же такая обрезка снижает риск появления плесени и болезней — сухие цветы удерживают влагу, и это опасно.
Но цветение — это не только про секатор.
Что еще важно знать:
Герань не требует чудес — ей нужно чуть больше внимания и немного системы. Но если дать ей это, она отплатит щедро.
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).
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