Забудьте про волшебные удобрения — вот что действительно заставляет герань цвести

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Балкон, усыпанный алыми, розовыми и белыми соцветиями — мечта каждого, кто хоть раз посадил герань. Но чтобы добиться этой роскоши, одной любви к растениям мало. Нужно действовать — правильно и вовремя.

Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic Герань

Обрезка — вот ключ к непрерывному цветению. Это не магия и не секретный эликсир. Просто возьмите чистые ножницы и удалите все увядшие цветы. Стебли срезайте немного ниже листового узла — аккуратно, не спеша. Так герань направит свои силы не на "прошлое", а на новые бутоны.

Этот нехитрый прием работает как по нотам. Растение чувствует заботу и отвечает ярким, мощным цветением. К тому же такая обрезка снижает риск появления плесени и болезней — сухие цветы удерживают влагу, и это опасно.

Но цветение — это не только про секатор.

Что еще важно знать:

Почва должна быть рыхлой и дренированной. Застой воды = гниль.

Весной подкармливайте герань удобрением для цветущих растений или органикой.

Обрезку лучше проводить осенью.

В холода защитите кусты: укройте или занесите в помещение.

Следите за поливом — переувлажнение губительно.

Герань — солнечное растение. Чем больше света, тем лучше.

Регулярно поворачивайте горшки, чтобы крона развивалась равномерно.

И не забывайте про вредителей — их нужно вовремя выявлять.

Герань не требует чудес — ей нужно чуть больше внимания и немного системы. Но если дать ей это, она отплатит щедро.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

