Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обои отправили в утиль: вот за что краску теперь любят даже фанаты классики
Цари саванны: почему внешняя крутость делает львов уязвимыми
Это уровень её души: Людмила Поргина ответила Алёне Кравец, назвавшей её старушкой
Тараканы сбежали сами — понадобилось лишь одно средство из аптеки
Забудьте про волшебные удобрения — вот что действительно заставляет герань цвести
Культовый рэпер Снуп Догг в главной роли своей жизни: Universal раскрывает детали нового байопика
Привычки водителей, которые убивают аккумулятор за неделю — и вы их точно знаете
Генетический код опухоли подскажет, как победить рак желудка
Диабетикам на заметку: врач раскрыла секреты безопасного бега без вреда для здоровья

Ваш перец саботирует урожай? Может, вы просто слишком добры к нему

Садоводство

Вы с любовью высадили рассаду перца, ухаживаете, поливаете, а она будто застыла — не растёт и не радует. Что пошло не так? Оказывается, причин может быть несколько, и все они решаемы. Главное — знать, куда смотреть.

Желтый болгарский перец
Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый болгарский перец

1. Перец замёрз… даже если кажется, что тепло

Это теплолюбивая культура, и если высадить рассаду слишком рано, даже прохладные ночи или слегка холодная почва (менее 15 °C) способны "остановить" её развитие. Дождитесь стабильного тепла — перец этого очень ценит.

2. Плохая земля = плохие корни

Если грунт тяжёлый, глинистый или просто плохо дышит, корням не хватает пространства, воздуха и питания. И как следствие — рост тормозится. Лучший вариант — рыхлая, питательная почва с добавлением перегноя или компоста.

3. Удобрения: всё хорошо в меру

Перцы не терпят крайностей. Перекормите — сожжёте корни. Залюбите натуральными "пустышками" — останутся голодными. Используйте сбалансированные, медленно действующие удобрения и следите за реакцией растения.

4. Воды должно быть в самый раз

Молодая рассада чувствительна к поливу. Пересушите — рост остановится. Зальёте — загниёт корневая система. Удерживайте почву слегка влажной, но не сырой. Застой воды — верный путь к проблемам.

5. Болезни и вредители: тихие враги

Тля, паутинный клещ и грибки — это далеко не редкость. Осматривайте растения регулярно. Пятна, скрученные листья, белый налёт — сигналы к действию. Лучше поймать проблему на старте, чем потом спасать весь урожай.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Правда ТВ
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном Аудио 
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Красота и стиль
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают Аудио 
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Военные новости
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Американский ветеран требует: Запад должен сам ликвидировать Зеленского Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Последние материалы
Привычки водителей, которые убивают аккумулятор за неделю — и вы их точно знаете
Американский ветеран требует: Запад должен сам ликвидировать Зеленского
Генетический код опухоли подскажет, как победить рак желудка
Диабетикам на заметку: врач раскрыла секреты безопасного бега без вреда для здоровья
Россияне станут богаче: эксперт спрогнозировал рост зарплат до 120 тысяч рублей
Фитнес-гаджет врёт тебе в лицо: трекеры сна и калорий под прицелом критики
Мошенники охотятся за вами задолго до отпуска — вот как это происходит
Обычная вещь в ванной, которая превращается в лабораторию для микробов
Железные трудяги. Самые известные советские автобусы
Ваш перец саботирует урожай? Может, вы просто слишком добры к нему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.