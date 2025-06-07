Ваш перец саботирует урожай? Может, вы просто слишком добры к нему

Вы с любовью высадили рассаду перца, ухаживаете, поливаете, а она будто застыла — не растёт и не радует. Что пошло не так? Оказывается, причин может быть несколько, и все они решаемы. Главное — знать, куда смотреть.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Желтый болгарский перец

1. Перец замёрз… даже если кажется, что тепло

Это теплолюбивая культура, и если высадить рассаду слишком рано, даже прохладные ночи или слегка холодная почва (менее 15 °C) способны "остановить" её развитие. Дождитесь стабильного тепла — перец этого очень ценит.

2. Плохая земля = плохие корни

Если грунт тяжёлый, глинистый или просто плохо дышит, корням не хватает пространства, воздуха и питания. И как следствие — рост тормозится. Лучший вариант — рыхлая, питательная почва с добавлением перегноя или компоста.

3. Удобрения: всё хорошо в меру

Перцы не терпят крайностей. Перекормите — сожжёте корни. Залюбите натуральными "пустышками" — останутся голодными. Используйте сбалансированные, медленно действующие удобрения и следите за реакцией растения.

4. Воды должно быть в самый раз

Молодая рассада чувствительна к поливу. Пересушите — рост остановится. Зальёте — загниёт корневая система. Удерживайте почву слегка влажной, но не сырой. Застой воды — верный путь к проблемам.

5. Болезни и вредители: тихие враги

Тля, паутинный клещ и грибки — это далеко не редкость. Осматривайте растения регулярно. Пятна, скрученные листья, белый налёт — сигналы к действию. Лучше поймать проблему на старте, чем потом спасать весь урожай.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

