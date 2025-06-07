Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Срочно проверьте холодильник! Эти продукты могут быть смертельно опасны
Неочевидная правда о переходе Вероники Жилиной в сборную Азербайджана — о чём сообщила Рудковская
В составе ансамбля — навалоотбитчики, токари, слесари, бригадиры-проходчики… — писала газета Советское искусство 8 июня 1945 года
Как создать идеальный тон в жару: выбираем средство для вашего типа кожи
В розовом пиджаке на МУЗ-ТВ: Филипп Киркоров вышел в свет после госпитализации с ожогами
Верования через века: почему шумеры и славяне оставляли пищу на могилах
Одна ошибка — и вместо витаминов получите отравление: как обезвредить черешню после покупки
Каждый вечер — битва с мыслями? Этот ритуал поможет отключиться без усилий
Клещи нападают в парке и на даче: не теряйте время — это может быть смертельно

Сухие букеты навсегда: 7 удивительных цветов для вашего сада

3:55
Садоводство » Цветы

Создание букетов из свежих цветов – одно из простых радостей жизни. Но что, если вы хотите, чтобы ваши букеты выглядели красиво не только в течение нескольких дней, но и долго радовали глаз? Оказывается, есть множество растений, которые можно вырастить на своем участке, а затем использовать в букеты, которые будут сохранять свежесть и красоту на протяжении всего года. 

Статица
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статица

Гортензия

Гортензия – это не только великолепное растение для сада, но и превосходный элемент для букетов. Их цветы могут создаваться в различных цветах, от белоснежного до ярко-розового. Для создания долговечных букетов с гортензией дайте цветам высохнуть, срезая их в тот момент, когда они полны воды, но еще не полностью распустились. Сухие гортензии способны радовать своим видом в течение нескольких лет.

Лаванда

Лаванда известна своим прекрасным ароматом и характерными фиолетовыми цветками. Срезанные побеги лаванды можно высушить и использовать в сухих букетах, а ее эффекты успокоения смогут добавить вашему интерьеру нотку умиротворения. Лаванда хорошо хранится и не теряет своего аромата даже спустя время.

Статица (гипсофила)

Статица или гипсофила – популярное растение для составления букетов благодаря своим ярким и крепким цветам. Срезанные стебли можно легко высушить, и они сохранят яркую окраску на протяжении долгого времени. Эти цветы идеально подойдут для смешанных букетов и настенных композиций.

Цинерария

Цинерария – это растение, известное своим несравненно красивым и ярким цветением. Кроме того, ее листья тоже могут быть использованы в классических букетах. Цветы цинерарии также могут быть высушены и использоваться в декоре или композициях на основе сухоцветов.

Роза

Розы – королева всех цветов! Высушенные розы могут сохранять свою красоту на протяжении многих месяцев. Для этого срезайте их, когда бутон только начинает распускаться, и повесьте на просушку вверх дном. Подобные букеты можно использовать для создания romantичных композиций или декоративных элементов в интерьере.

Эхинацея

Эхинацея – красивое, устойчивое к засухе растение с характерными крупными цветами. Срезанные цветы можно использовать как в живых, так и в сухих букетах. Эти цветы также являются отличным источником самочувствия и здоровья благодаря своим лекарственным свойствам.

Сушеница (сухостой)

  • Сушеница – это настоящая находка для долгосрочных букетов. Эти цветы специально предназначены для сушки, и их можно использовать как основу для букета, который будет стоять долго и не потеряет своего вида. Сушеница отличается разнообразием к созданию букетов
  • Правильное время для среза: цветы лучше всего срезать в утреннее время после того, как росой высохнет. Это поможет сохранить их влагу и свежесть.
  • Сушка: для того, чтобы цветы дольше хранились, можно использовать различные методы сушки: в темном месте, перевернутыми вверх дном, либо на специальной ленте для сушки.
  • Условия хранения: для долговременного хранения ароматных растений выбирайте сухое и прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей.

Выбор правильных цветов для высадки на вашем участке может сделать удивительным не только ваш сад, но и ваше внутреннее пространство. Подобные цветы могут стать основой для создания великолепных букетов, которые смогут радовать вас и ваших близких на протяжении всего года. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Еда и рецепты
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым Аудио 
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Авто
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
Последние материалы
Как создать идеальный тон в жару: выбираем средство для вашего типа кожи
В розовом пиджаке на МУЗ-ТВ: Филипп Киркоров вышел в свет после госпитализации с ожогами
Верования через века: почему шумеры и славяне оставляли пищу на могилах
Одна ошибка — и вместо витаминов получите отравление: как обезвредить черешню после покупки
Каждый вечер — битва с мыслями? Этот ритуал поможет отключиться без усилий
Клещи нападают в парке и на даче: не теряйте время — это может быть смертельно
Недели тишины, а потом — дорогостоящий ремонт: что скрывает длительная стоянка
Неожиданный шаг Вологды: что хотят изменить в законе о продаже никотина
Шокирующая правда о мытье окон: 90% людей делают эти ошибки каждый раз
Прохор Шаляпин устроил кастинг для суррогатных матерей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.