Подкормка на ведро, от которой чеснок раздувается до рекордных размеров

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь — это не просто середина огородного сезона. Это момент, когда чеснок особенно восприимчив к заботе. Подкормка в начале лета влияет на всё: и на размер головки, и на здоровье пера. Главное — знать, чем и как подкармливать.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

1. Суперфосфат — для крупных головок

Фосфор — главный строитель чесночных "мускулов". Он отвечает за формирование головки, и в июне особенно важен.

Как применять:

2 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды

Или 1,5 ложки + 1 стакан золы для усиленного эффекта

Расход — 10 литров на 2 м² грядки

Подкормку вносят строго под корень.

2. Нашатырь — против пожелтевших перьев

Пожелтение чеснока в июне часто связано с азотным голоданием. Нашатырный раствор — быстрая помощь.

Как приготовить:

3 ст. ложки нашатыря на ведро воды

Обрабатывать нужно по листу, желательно в пасмурную погоду или вечером

Такой раствор также отпугивает часть вредителей и бодрит растение.

3. Соль — для защиты от вредителей

Огородники давно знают: солёная вода — враг нематод и других незваных гостей.

Как применять:

90 г поваренной соли на 10 л воды

Полив по междурядьям, аккуратно, чтобы не попасть на листья

Не злоупотребляй: это профилактика, а не регулярная подкормка.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

