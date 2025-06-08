Подкормка на ведро, от которой чеснок раздувается до рекордных размеров

Июнь — это не просто середина огородного сезона. Это момент, когда чеснок особенно восприимчив к заботе. Подкормка в начале лета влияет на всё: и на размер головки, и на здоровье пера. Главное — знать, чем и как подкармливать.
Фосфор — главный строитель чесночных "мускулов". Он отвечает за формирование головки, и в июне особенно важен.
Как применять:
2 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды
Или 1,5 ложки + 1 стакан золы для усиленного эффекта
Расход — 10 литров на 2 м² грядки
Подкормку вносят строго под корень.
Пожелтение чеснока в июне часто связано с азотным голоданием. Нашатырный раствор — быстрая помощь.
Как приготовить:
3 ст. ложки нашатыря на ведро воды
Обрабатывать нужно по листу, желательно в пасмурную погоду или вечером
Такой раствор также отпугивает часть вредителей и бодрит растение.
Огородники давно знают: солёная вода — враг нематод и других незваных гостей.
Как применять:
90 г поваренной соли на 10 л воды
Полив по междурядьям, аккуратно, чтобы не попасть на листья
Не злоупотребляй: это профилактика, а не регулярная подкормка.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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