Народные приёмы, которые спасают картошку без капли химии

Колорадский жук — один из самых коварных врагов картофеля. Но опытные дачники знают: главное — не ждать, когда он появится, а не пустить его на участок с самого начала. Вот что нужно сделать заранее, чтобы к картошке никто не приполз.
Начни с генеральной уборки:
Удали растительные остатки с участка — гнилые корни, сухие листья и стебли.
Лучше сделать это до наступления тепла, пока вредители ещё спят под прошлогодним мусором.
Чтобы жук не устроился поудобнее:
Многолетники опрыскивают раствором медного купороса, нашатыря или мочевины.
В местах, где жук был замечен раньше, землю поливают марганцовкой.
Обработку проводят, когда температура стабильно держится выше +10°C.
При посадке картофеля добавь в каждую лунку:
луковую шелуху
золу
толчёную яичную скорлупу
Эта смесь не по вкусу жуку и обогащает почву.
Мульчирование — не только от сорняков. Сушёный чистотел — отличная защита: его резкий запах отпугивает насекомых. Насыпь его между рядами и под кусты.
Не забывай проверять картофель регулярно. Если жуки всё же пробрались — удаление вручную или обработка специальными средствами спасут урожай. Но если всё сделать вовремя — до этого может и не дойти.
Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.
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