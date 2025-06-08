Народные приёмы, которые спасают картошку без капли химии

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Колорадский жук — один из самых коварных врагов картофеля. Но опытные дачники знают: главное — не ждать, когда он появится, а не пустить его на участок с самого начала. Вот что нужно сделать заранее, чтобы к картошке никто не приполз.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

1. Убираем "приглашения" для жука

Начни с генеральной уборки:

Удали растительные остатки с участка — гнилые корни, сухие листья и стебли.

Лучше сделать это до наступления тепла, пока вредители ещё спят под прошлогодним мусором.

2. Обработка почвы и растений

Чтобы жук не устроился поудобнее:

Многолетники опрыскивают раствором медного купороса, нашатыря или мочевины.

В местах, где жук был замечен раньше, землю поливают марганцовкой.

Обработку проводят, когда температура стабильно держится выше +10°C.

3. Секрет в лунке

При посадке картофеля добавь в каждую лунку:

луковую шелуху

золу

толчёную яичную скорлупу

Эта смесь не по вкусу жуку и обогащает почву.

4. Натуральная "охрана" грядок

Мульчирование — не только от сорняков. Сушёный чистотел — отличная защита: его резкий запах отпугивает насекомых. Насыпь его между рядами и под кусты.

5. Осмотр и реакция

Не забывай проверять картофель регулярно. Если жуки всё же пробрались — удаление вручную или обработка специальными средствами спасут урожай. Но если всё сделать вовремя — до этого может и не дойти.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

