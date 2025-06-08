Ягоды спасены, слизни в панике: одна хитрость, о которой мало кто знает

Ночью на клубничных грядках начинается невидимая драма. Слизни, словно по тревоге, выдвигаются в атаку — оставляя после себя погрызанные ягоды и горькое разочарование. Но вместо ядов и химии можно вооружиться… тюбиком зубной пасты.
Всё просто: ментол и фтор раздражают слизней, а сам раствор создаёт липкую и отталкивающую для них поверхность. Вредители теряют ориентиры и разворачиваются, так и не добравшись до ягод.
1 тюбик мятной пасты (100 мл)
5 литров тёплой воды
По желанию: 1 ст. ложка молотого красного перца (для защиты от муравьёв)
Размешай пасту до полного растворения, перелей в лейку без распылителя и обильно полей землю вокруг клубники, отступив 20-30 см от кустов. Ширина защитной полосы — не менее 15 см.
Не допускай попадания пасты на листья и ягоды — может вызвать ожоги.
Обработку проводят вечером, за 2-3 часа до заката. Повторяют каждые 10 дней или после сильного дождя.
Утренний полив, чтобы к ночи почва была сухой
Мульча из хвои или опилок — слизни не любят "колючки"
Пивные ловушки — вкопай стаканы с напитком: вредители не устоят
После сбора урожая грядку желательно перекопать и пролить чистой водой.
Кстати, метод с зубной пастой работает не только на клубнике. Капуста, салат, огурцы — всё, что любят слизни, можно защитить так же.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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