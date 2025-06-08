Ягоды спасены, слизни в панике: одна хитрость, о которой мало кто знает

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ночью на клубничных грядках начинается невидимая драма. Слизни, словно по тревоге, выдвигаются в атаку — оставляя после себя погрызанные ягоды и горькое разочарование. Но вместо ядов и химии можно вооружиться… тюбиком зубной пасты.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Почему зубная паста работает

Всё просто: ментол и фтор раздражают слизней, а сам раствор создаёт липкую и отталкивающую для них поверхность. Вредители теряют ориентиры и разворачиваются, так и не добравшись до ягод.

Как приготовить защитный раствор

1 тюбик мятной пасты (100 мл)

5 литров тёплой воды

По желанию: 1 ст. ложка молотого красного перца (для защиты от муравьёв)

Размешай пасту до полного растворения, перелей в лейку без распылителя и обильно полей землю вокруг клубники, отступив 20-30 см от кустов. Ширина защитной полосы — не менее 15 см.

Не допускай попадания пасты на листья и ягоды — может вызвать ожоги.

Когда и как часто применять

Обработку проводят вечером, за 2-3 часа до заката. Повторяют каждые 10 дней или после сильного дождя.

Ещё несколько приёмов против слизней

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Мульча из хвои или опилок — слизни не любят "колючки"

Пивные ловушки — вкопай стаканы с напитком: вредители не устоят

После сбора урожая грядку желательно перекопать и пролить чистой водой.

Кстати, метод с зубной пастой работает не только на клубнике. Капуста, салат, огурцы — всё, что любят слизни, можно защитить так же.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

