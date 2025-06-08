Сочная, гладкая, крепкая: капуста, которая рвёт шаблоны

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда у соседей капуста будто с картинки — сочная, блестящая, без дырочек и пятен — невольно закрадывается мысль: неужели знают какой-то секрет? Да, знают. Но не магический, а проверенный и вполне доступный. Главное — чёткий план и немного хитростей на каждом этапе.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Почва, которая "кормит" капусту

Основа успеха — правильная заправка грядки:

перегной + суперфосфат — основа питания;

яичная скорлупа — натуральный кальций;

зола и горчица — против кислотности и вредителей.

А чтобы болезни не добрались до рассады с порога, лунки проливают горячим раствором марганцовки, и только после остывания сажают капусту.

Режимы, которые не прощают халатности

Первую неделю: полив каждое утро.

Далее — раз в три дня, строго без "болота" под кустом.

При заморозках — защитные колпаки.

Подкормки по расписанию

Через 2 недели — азот: 1 ст. ложка на ведро, по стакану под куст.

Затем — фосфор (суперфосфат, растворённый в горячей воде, по литру на растение).

Раз в две недели — коровяк: зелёная масса растёт как на дрожжах.

От стрессов и для крупных кочанов — бор и молибден (опрыскивание).

Защита, которую не прорвёт даже слизень

Грядки посыпают смесью золы и табачной пыли — слизни разворачиваются.

Против гусениц — настой чеснока и луковой шелухи (опрыскивание 1 раз в неделю).

Белянки боятся ярких предметов рядом с капустой — не откладывают яйца.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

