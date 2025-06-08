Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не нужно есть меньше — нужно есть умнее: винный уксус подавляет голод и помогает пищеварению
Тайна популярности Анапы: почему даже запрещающие таблички не останавливают туристов
Пахнет вкусно, жужжит тишина: что сажают хитрые дачники против назойливых мух
Тёмная материя ближе, чем мы думали: чёрные дыры раскрывают секреты
Пугачёва нарушила затворничество: как 76-летняя звезда удивила всех своим стилем
Перед основным упражнением делаю это — и мышцы откликаются вдвое сильнее
Они знают раньше всех: 5 животных, которые чувствуют приближение смерти
Лёд, шум и запах: что не так с вашим холодильником и как это исправить
Проблема не в яйцах, а в сочетании — чего стоит избегать за столом

Сочная, гладкая, крепкая: капуста, которая рвёт шаблоны

1:40
Садоводство

Когда у соседей капуста будто с картинки — сочная, блестящая, без дырочек и пятен — невольно закрадывается мысль: неужели знают какой-то секрет? Да, знают. Но не магический, а проверенный и вполне доступный. Главное — чёткий план и немного хитростей на каждом этапе.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Почва, которая "кормит" капусту

Основа успеха — правильная заправка грядки:

  • перегной + суперфосфат — основа питания;

  • яичная скорлупа — натуральный кальций;

  • зола и горчица — против кислотности и вредителей.

А чтобы болезни не добрались до рассады с порога, лунки проливают горячим раствором марганцовки, и только после остывания сажают капусту.

Режимы, которые не прощают халатности

  • Первую неделю: полив каждое утро.

  • Далее — раз в три дня, строго без "болота" под кустом.

  • При заморозках — защитные колпаки.

Подкормки по расписанию

  • Через 2 недели — азот: 1 ст. ложка на ведро, по стакану под куст.

  • Затем — фосфор (суперфосфат, растворённый в горячей воде, по литру на растение).

  • Раз в две недели — коровяк: зелёная масса растёт как на дрожжах.

  • От стрессов и для крупных кочанов — бор и молибден (опрыскивание).

Защита, которую не прорвёт даже слизень

  • Грядки посыпают смесью золы и табачной пыли — слизни разворачиваются.

  • Против гусениц — настой чеснока и луковой шелухи (опрыскивание 1 раз в неделю).

  • Белянки боятся ярких предметов рядом с капустой — не откладывают яйца.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Еда и рецепты
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым Аудио 
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Ракетный марафон, дубль первый: Герани вылетают — просьба пристегнуться и ждать продолжения Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Последние материалы
Не нужно есть меньше — нужно есть умнее: винный уксус подавляет голод и помогает пищеварению
Ракетный марафон, дубль первый: Герани вылетают — просьба пристегнуться и ждать продолжения
Тайна популярности Анапы: почему даже запрещающие таблички не останавливают туристов
Сочная, гладкая, крепкая: капуста, которая рвёт шаблоны
Пахнет вкусно, жужжит тишина: что сажают хитрые дачники против назойливых мух
Тёмная материя ближе, чем мы думали: чёрные дыры раскрывают секреты
Пугачёва нарушила затворничество: как 76-летняя звезда удивила всех своим стилем
Перед основным упражнением делаю это — и мышцы откликаются вдвое сильнее
Они знают раньше всех: 5 животных, которые чувствуют приближение смерти
Лёд, шум и запах: что не так с вашим холодильником и как это исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.