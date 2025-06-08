Сочная, гладкая, крепкая: капуста, которая рвёт шаблоны

Когда у соседей капуста будто с картинки — сочная, блестящая, без дырочек и пятен — невольно закрадывается мысль: неужели знают какой-то секрет? Да, знают. Но не магический, а проверенный и вполне доступный. Главное — чёткий план и немного хитростей на каждом этапе.
Основа успеха — правильная заправка грядки:
перегной + суперфосфат — основа питания;
яичная скорлупа — натуральный кальций;
зола и горчица — против кислотности и вредителей.
А чтобы болезни не добрались до рассады с порога, лунки проливают горячим раствором марганцовки, и только после остывания сажают капусту.
Первую неделю: полив каждое утро.
Далее — раз в три дня, строго без "болота" под кустом.
При заморозках — защитные колпаки.
Через 2 недели — азот: 1 ст. ложка на ведро, по стакану под куст.
Затем — фосфор (суперфосфат, растворённый в горячей воде, по литру на растение).
Раз в две недели — коровяк: зелёная масса растёт как на дрожжах.
От стрессов и для крупных кочанов — бор и молибден (опрыскивание).
Грядки посыпают смесью золы и табачной пыли — слизни разворачиваются.
Против гусениц — настой чеснока и луковой шелухи (опрыскивание 1 раз в неделю).
Белянки боятся ярких предметов рядом с капустой — не откладывают яйца.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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