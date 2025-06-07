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Смородина зацветает — а вредители уже рядом: вот чем обработать, пока не поздно

1:49
Садоводство

Когда кусты смородины покрываются цветами, они становятся лакомым кусочком для вредителей. Тля, клещи и грибки могут буквально за несколько дней свести на нет весь будущий урожай. Помочь в этой ситуации может только грамотная профилактика — и начинать её нужно именно в период цветения.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Подкормки и поливы укрепляют растение, но не дают полной защиты. Даже самые ухоженные кусты без обработки часто становятся мишенью для насекомых. Причём именно во время цветения вмешательство особенно важно: оно нарушает цикл размножения вредителей и сохраняет завязи.

Использовать химикаты рискованно — они легко попадают в ягоды. Намного безопаснее — натуральные составы, которые не вредят ни урожаю, ни окружающей среде.

Чесночный настой — доступное и мощное средство:

• Измельчают 2 крупных головки чеснока, чтобы высвободить эфирные масла.
• Заливают 5 литрами воды и варят на слабом огне 15-20 минут.
• Дают настояться сутки в темноте.
• Процеживают и опрыскивают утром или вечером — не под палящее солнце!

Резкий аромат чеснока не по вкусу ни тле, ни клещам. Он надёжно отпугивает незваных гостей, не мешая цветению. А если заражение уже сильное — процедуру повторяют через 5-7 дней. Это не даст вредителям шансов закрепиться на кусте.

Смородина, обработанная таким способом, не только радует чистыми ягодами, но и сохраняет природный вкус. Регулярные опрыскивания во время цветения — простое действие, которое избавит от неприятностей и принесёт щедрый, здоровый урожай.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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