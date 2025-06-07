Как защитить яблоню от гусениц, не повредив пчёл и будущий урожай

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появляются внезапно, будто из ниоткуда, — и за считанные дни портят листву, объедают плоды и превращают грядки в зону бедствия. Речь о гусеницах, которых садоводы боятся не меньше, чем засухи. Но даже в разгар нашествия их можно остановить — и без риска для урожая.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущая яблоня

Первое правило: никакой химии до окончания цветения. В этот период сад особенно уязвим — вокруг кружат пчёлы и другие опылители, которых нельзя подвергать опасности.

После опадания лепестков на выбор два пути:

1. Химическое средство

Мощное оружие, подходящее при массовом заражении. Быстро проникает в ткани растений и нарушает жизненный цикл вредителей. Но применять его следует лишь раз за сезон, чтобы не накапливались остатки в почве и фруктах.

2. Биопрепарат

Работает мягче, через пищеварительную систему насекомых. Безопасен для животных и людей. Но для его активации нужны особые условия: пасмурная погода и температура выше +15 °C.

Чтобы повысить эффективность любого раствора, добавляют прилипатель — например, натёртое хозяйственное мыло. Оно помогает создать защитную плёнку на листьях, удерживая препарат дольше.

Перед опрыскиванием:

удалить повреждённые ветки

собрать видимых гусениц вручную

осмотреть молодые побеги — это их излюбленное место

Опрыскивают в безветренный день, тщательно смачивая обе стороны листа. Если гусеницы остались — повторную обработку биосредством допускают через 7-10 дней.

Своевременные действия и аккуратный подход — залог чистого сада и щедрого урожая.

Уточнения

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).



