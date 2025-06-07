Участок в тени — не приговор: вот какие цветы оживят даже северную стену

В тенистом садовом уголке, под деревьями или у северной стены, чаще царит унылый полумрак. Здесь не радуют глаз ни анютины глазки, ни бархатцы — цветы отказываются цвести без солнца. Но унылый участок легко превратить в волшебный оазис, если знать, кого туда пригласить.
Хозяйки тени — хосты
Их пышные, гофрированные листья всех оттенков зелени — от салатового до сизого — наполняют пространство живой текстурой. А в середине лета хосты выпускают высокие цветоносы с нежными колокольчиками. Им по душе рыхлая почва с компостом и умеренный полив раз в неделю.
Праздник цвета — астильба
Пушистые метёлки белого, розового и сиреневого цвета вспыхивают в тени как фейерверки — с июня по август. Главное условие — влага. Лучше всего астильба чувствует себя в низинках и рядом с водостоками. На зиму её корни нужно укрыть мульчей.
Первая весенняя звезда — бруннера
Её голубые цветочки словно миниатюрные незабудки. Расцветают в мае, когда остальной сад ещё только просыпается. А крупные сердцевидные листья украшают клумбу всё лето. Бруннера морозоустойчива и растёт на одном месте до 15 лет.
Живая акварель — медуница
Её розово-синие соцветия и пёстрые листья мгновенно преображают пространство под старыми деревьями. После цветения цветоносы лучше обрезать — и кустик останется аккуратным и плотным.
Трогательная история — дицентра
Розовые цветы в форме сердечек на изогнутых стеблях выглядят как кадр из сказки. Цветёт в июне, любит тенистые уголки с увлажнённой почвой. Добавка глины при посадке помогает удерживать влагу.
Дизайнерский приём
Комбинируйте растения по высоте: папоротники создадут фон, хосты займут середину, барвинок — нижний ярус. А несколько крупных камней добавят шарма — и вот уже не унылый угол, а сказочный теневой сад.
Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
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