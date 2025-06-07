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Участок в тени — не приговор: вот какие цветы оживят даже северную стену

2:12
Садоводство

В тенистом садовом уголке, под деревьями или у северной стены, чаще царит унылый полумрак. Здесь не радуют глаз ни анютины глазки, ни бархатцы — цветы отказываются цвести без солнца. Но унылый участок легко превратить в волшебный оазис, если знать, кого туда пригласить.

Астильба
Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Астильба

Хозяйки тени — хосты

Их пышные, гофрированные листья всех оттенков зелени — от салатового до сизого — наполняют пространство живой текстурой. А в середине лета хосты выпускают высокие цветоносы с нежными колокольчиками. Им по душе рыхлая почва с компостом и умеренный полив раз в неделю.

Праздник цвета — астильба

Пушистые метёлки белого, розового и сиреневого цвета вспыхивают в тени как фейерверки — с июня по август. Главное условие — влага. Лучше всего астильба чувствует себя в низинках и рядом с водостоками. На зиму её корни нужно укрыть мульчей.

Первая весенняя звезда — бруннера

Её голубые цветочки словно миниатюрные незабудки. Расцветают в мае, когда остальной сад ещё только просыпается. А крупные сердцевидные листья украшают клумбу всё лето. Бруннера морозоустойчива и растёт на одном месте до 15 лет.

Живая акварель — медуница

Её розово-синие соцветия и пёстрые листья мгновенно преображают пространство под старыми деревьями. После цветения цветоносы лучше обрезать — и кустик останется аккуратным и плотным.

Трогательная история — дицентра

Розовые цветы в форме сердечек на изогнутых стеблях выглядят как кадр из сказки. Цветёт в июне, любит тенистые уголки с увлажнённой почвой. Добавка глины при посадке помогает удерживать влагу.

Дизайнерский приём

Комбинируйте растения по высоте: папоротники создадут фон, хосты займут середину, барвинок — нижний ярус. А несколько крупных камней добавят шарма — и вот уже не унылый угол, а сказочный теневой сад.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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